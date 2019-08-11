رقم خدمة عملاء فودافون 2019 وأحدث عروض الانترنت المنزلي من فودافون والأكواد الهامة

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خلال التقرير التالي نعرض لكم رقم خدمة عملاء فودافون 2019 وأهم الاكواد المختصرة وأفضل عروض فودافون 2019 وكيفية الاشتراك بها إلى جانب معرفة كل شئ عن خدمة عملاء فودافون وكيف تتواصل معها بشكل سريع من أجل الشكاوى وحل المشاكل أو الاستفسارات عن كل ما يخص أنظمة وعروض شركة فودافون مصر .

تعد شركة فودافون واحدة من أهم شركات الإتصالات في مصر، وهي أول شركة اتصالات تم إطلاقها في جمهورية مصر العربية ومن اقوى الشركات عالمياً حيث أنها منتشرة في العديد من دول العالم وهي شركة إنجليزية الأصل، وتستحوذ شركة فودافون على شريحة كبيرة من المستخدمين داخل مصر، وقد تراجع عدد مستخدميها مؤخراً بسبب ظهور شركات اتصالات جديدة مثل شركة اتصالات الخليجية وشركة we التابعة للحكومة المصرية.

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وعلى مستوى الخدمات تقدم شركة فودافون أفضل الخدمات لمستخدميها بشكل مستمر إلى جانب تقديم مستوى جيد جداً من خدمة العملاء حيث أن خدمة عملاء فودافون تقدم أداء ذو مستوى جيد مقارنةً بخدمة عملاء شركات أخرى داخل القطر المصري. وخلال التقرير التالي نقدم لكم معلومات تفصيلية عن خدمة عملاء فودافون وأرقام خدمة العملاء التابعة لها و الأكواد المختصرة وأهم الباقات التي يمكنك الاشتراك بها إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى الهامة لكل عملاء شركة فودافون مصر

أقسام الموضوع: رقم خدمة عملاء فودافون مصر – أكواد فودافون – عروض فودافون 2019 – أكواد فودافون للاشتراك في باقات الانترنت – أكواد خدمة فودافون الصوتية – خدمة فودافون كاش – خدمات الكول تون



رقم خدمة عملاء فودافون مصر

يمكن لعملاء شركة فودافون في مصر التواصل مع خدمة عملاء فودافون على الرقم “888” من الهاتف المحمول ثم الضغط على “0” لمحادثة أحد ممثلي خدمة عملاء شركة فودافون، كما يمكن لعملاء شركة فودافون أو الراغبين في التواصل مع خدمة عملاء شركة فودافون مصر من الاتصال على الرقم “16888” من أي خط أرضي واتباع الخطوات الموجودة في الرد الآلي للوصول لأحد ممثلي خدمة العملاء

كما يمكن للراغبين في التواصل مع خدمة عملاء شركة فودافون من خارج مصر الاتصال على رقم “0101888888” من أي خط دولي خارج مصر.

أحدث عروض فودافون 2019

تقوم شركة فودافون مصر بإطلاق عروض وأنظمة جديدة من وقت لآخر وذلك لإرضاء جميع عملائها، وقد قامت شركة فودافون مصر بإطلاق مجموعة جديدة من باقات الانترنت المنزلي بسرعات عالية جداً تصل إلى سرعة 100 ميجابايت، وخلال السطور التالية نرصد لكم باقات الانترنت المنزلي الجديدة من فودافون لعام 2019.

باقات الانترنت المنزلي الجديدة من فودافون

تماشياً مع التحديثات الجديدة في شركات الاتصالات المصرية والتي بدأت من شركة we المصرية قامت شركة فودافون بتحديث باقات الانترنت المنزلي الخاصة بها لتتناسب مع الصحوة الجديدة في عالم الانترنت المنزلي بمصر وهذه الباقات تبدأ من سرعات 30 ميجابايت وحتى 100 ميجابايت وهذه تفاصيل الباقات الجديدة من فودافون للانترنت المنزلي:

باقات سرعة الـ 30 ميجابايت

يوجد على هذه السرعة ثلاث باقات مختلفة تشترك جميعها في نفس السرعة مع اختلاف حجم الباقة أو الباندويث أو القوتة كما يطلق عليها في عدة شركات.

باقة الـ 100 جنيه والتي تمنحك 50 جيجابايت للاستهلاك الشهري بسرعة 30 ميجابايت في الشهر

باقة الـ 100 جنيه والتي تمنحك 175 جيجابايت للاستهلاك الشهري بسرعة 30 ميجابايت في الشهر

باقة الـ 250 جنيه والتي تمنحك 300 جيجابايت للاستهلاك الشهري بسرعة 30 ميجابايت في الشهر

باقة الـ 500 جنيه والتي تمنحك 600 جيجابايت للاستهلاك الشهري بسعة 30 ميجابايت في الشهر

باقات سرعة الـ 100 ميجابايت

يوجد على هذه السرعة باقتين فقط هما:

باقة الـ 450 جنيه والتي تمنحك 300 جيجابايت للاستهلاك الشهري بسرعة 100 ميجابايت في الشهر

باقة الـ 700 جنيه والتي تمنحك 600 جيجابايت للاستهلاك الشهري بسرعة 100 ميجابايت في الشهر

معلومات هامة عن الباقات الجديدة للانترنت المنزلي من فودافون

سرعات الانترنت القصوى تعتمد على جودة الخط الارضي ونوع الراوتر

بعد انتهاء حجم الباقة المشترك بها لن يتوقف الانترنت ولكن تقل السرعة بناءاً على الباقة حيث من المفترض ان تقل إلى 2 ميجابايت أو اقل حسب الباقة.

يتم اضافة ضريبة قيمة مضافة بقيمة 14% علي كل خطط الاسعار وهذه تنطبق على جميع الاسعار في الشركات الأخرى.

تعتمد سرعة الانترنت على جودة خط التليفون الأرضي و السنترال التابع فليس من الضروري ان تحصل على السرعة المشترك بها بشكل كامل.

أكواد فودافون 2019

الاستعلام عن الرصيد من خلال الكود المختصر “*868*1#”.

شحن الرصيد من خلال الكود التالي *868* إدخال كود الشحن#”.

تحويل الرصيد من خلال الكود التالي “*868*2#”.

والكود المختصر لخدمة كلمني شكراً من خلال الكود “*505* الرقم المراد الاتصال به#”.

لخدمة سلفني شكراً على الكود التالي “*868*3#”.

لخدمة سلفني ثلاثة جنيه الاتصال على الكود التالي *3#”.

لمعرفة من اتصل بك بعد إيقاف تشغيل الموبايل “*150#”.

ولمعرفة الساعة والتاريخ من خلال الكود التالي “*100#”.

لتفعيل خدمة موبايل إنترنت من خلال الكود التالي “*888*4#”.

لتفعيل الانتظار من خلال الكود التالي “*43#”.

كود تحويل جميع المكالمات إلى رقم أخر من خلال الكود التالي ” *67* الرقم المراد تحويل المكالمات إليه#”.

كود لقائمة باقات الإنترنت : 2000#*

2000#* كود إلغاء باقات الأنترنت : 5#*2000*

كود معرفة إستهلاك الإنترنت فودافون : # 60*

60* كود تجديد باقة المكالمات بعد إنتهاءها : # 225*

225* لمعرفة رقمك الشخصي في حالة نسيانة : #878*

#878* لتحويل الرصيد : #المبلغ *الرقم المحول إليه*2*868*

خدمة عملاء فودافون : قم بالإتصال بـ 888

قم بالإتصال بـ 888 لمعرفة الرصيد : # 1*868*

1*868* لمعرفة التاريخ و الوقت : # 100*

100* خدمة سلفني شكراً : # 3*

3* خدمة كلمني شكراً : #رقم الموبايل*505*

لشحن الرصيد : #رقم كارت الشحن *858*

خدمة الإحتفاظ بالمكالمات: #3*888*

قائمة خدمات فودافون : #888*

لمعرفة رقم ال PUK : #رقم الموبايل*888*

خدمة عملاء فودافون كاش : 7001

لمعرفة أقرب فرع أو موزع معتمد : 9#*9*

تشغيل خدمة فودافون كاش : 5#*9*

ڤودافون فليكس 365

هو ليس عرض بالمعنى المعروف ولكنه عبارة عن لعبة لعملاء شركة فودافون يحصلون من خلالها على العديد من الهدايا مثل دقائق مكالمات مجانية أو شحنات إضافية أو عدد من الميجابايتس المجانية لاستخدامها في تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو سماع الموسيقى.

ويمكنك الاشتراك في ڤودافون فليكس 365 الحصول على هدايا يومية عن طريق تطبيق أنا فودافون على الهواتف الذكية أو من خلال قيامك بطلب كود #365* والحصول على الهدايا والعروض المجانية.

معلومات عن شركة فودافون

وقد عرفت شركة فودافون مصر في بداية دخولها إلى سوق الاتصالات المصرية باسم “شركة Click GSM”، والذي يوضح طريقة عمل الشركة، وتقدم الشركة خدمة الاتصالات الكاملة التي تتضمن نقل الصورة والصوت بين المشتركين في الشبكة وغيرها من شبكات الاتصالات.

وتعد شركة فودافون مصر من شركات الاتصالات الرائدة في مجال تقديم خدمات الهاتف المحمول ولديها العديد العملاء داخل الدولة المصرية، ويقدم موقع مصر 365 أرقام خدمة عملاء الشركة من أجل تواصل العملاء معها للاستفسار أو الشكاوى والمقترحات.

كما تقدم شركة فودافون مصر خدمة الإنترنت ADSL، كما تقدم الشركة خدمة 3D Broadband، كما توفر الشركة العديد من الخدمات الأخرى مثل خدمات “التحويل النقدي” بالتعاون مع بنك HSBC والذي يتيح لعملاء الشركة بتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول عن طريق خدمة “فودافون كاش”.

تعد شركة فودافون في الوقت الحالي من أفضل شركات الإتصالات في مصر حيث تقدم لعملائها العديد من الخدمات المتعلقة بالاتصالات الخلوية والإنترنت، وتعد خدمة عملاء فودافون في الوقت الراهن من أفضل خدمات العملاء في الشركات المصرية، حيث سرعة الرد وحل المشاكل في أسرع وقت واحترافية التعامل.وتقدم شركة فودافون لعملائها أكثر من طريقة للتواصل مع خدمة عملاء فودافون حيث يمكنك التواصل معهم من خلال أرقام مخصصة للهاتف المحمول وكذلك أرقام مخصصة للتليفون الأرضي ويمكنك التواصل معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

أكواد فودافون انترنت الشهرية 2019 : كود الاشتراك في باقة إكستريم إنترنت 2019

إسم الباقة كود الباقة سعة الباقة وحجمها باقة 5 جنيه 5#*2000* 150 ميجا باقة 10 جنيه 10#*2000* 500 ميجا باقة 20 جنيه 20#*2000* 1100 ميجا باقة 30 جنيه 30#*2000* 1800 ميجا باقة 40 جنيه 40#*2000* 2500 ميجا باقة 60 جنيه 60#*2000* 4000 ميجا باقة 80 جنيه 80#*2000* 6000 ميجا باقة 100 جينه 100#*2000* 8000 ميجا باقة 150 جنيه 150#*2000* 12000 ميجا باقة 250 جنيه 250#*2000* 20000 ميجا باقة 400 جنيه 400#*2000* 40000 ميجا

أكواد فودافون إنترنت الإسبوعية 2019

إسم الباقة كود الباقة سعة الباقة وحجمها باقة 2 جنيه 72#*2000* 50 ميجا باقة 3 جنيه 73#*2000* 100 ميجا باقة 7 جنيه 77#*2000* 350 ميجا

أكواد باقات أنظمة فليكس 2019

من أفضل الباقات في جميع شركات المحمول هي باقات فليكس من فودافون، سعر الدقيقة لأرقام فودافون 1 فليكس، وسعر الدقيقة لأي شبكة أخرى 5 فليكس، والإنترنت 1 ميجا بسعر 1 فليكس ويمكنك استخدام خدمة سوبر فليكس لتسمتع بعدد 2 ميجا بسعر 1 فليكس فقط.

إسم الباقة كود الباقة سعة الباقة وحجمها كود باقة فليكس 20 020#* 550 فليكس كود باقة فليكس 30 030#* 1100 فليكس كود باقة فليكس 50 050#* 2200 فليكس كود باقة فليكس 70 070#* ” 3300 فليكس ” : كود باقة فليكس 90 090#* 4400 فليكس خدمة سوبر فليكس 22#*880* 2 ميجا بـ 1 فليكس

كود تحويل الفليكسات لأي رقم فودافون :



يمكنك استخدام كود التحويل #عدد الفليكسات *رقم الموبيل*880* أو اطلب #880* و اتبع التعليمات ولمعرفة تفاصيل فليكساتك المحولة اطلب #60* ، ويمكنك تحويل 50 فليكس بسعر 50 قرش، و 100 فليكس بسعر 100 قرش، حتى 250 فليكس.

أكواد خدمة فودافون الصوتية 2019 :

لتشغيل خط جديد اتصل على 848

الشحن للنفس والغير وشراء صلاحية الإتصال اتصل على 858

كود البريد الصوتي اتصل على 808

كود الاشتراك في فودافون وان اتصل على 810

كود الرسالة الصوتية للشركات اتصل على 899

دليل فوادفون اتصل على 2020

الإستعلام عن الرصيد اتصل على 868

تغيير أنظمة فودافون كارت اتصل على 880

عروض فودافون اتصل على 800

خدمة فودافون كاش 2019

خدمة فودافون كاش هي خدمة مميزة لتحويل واستقبال الأموال بسهولة من أي فرع فودافون مقابل 1% من قيمة المبلغ فقط كعمولة سحب المبلغ ونصف جنيه فقط لتحويل المبلغ لرقم آخر، ويمكنك ان تفيدك في إرسال الأموال لأبناءك في كلياتهم أو لأي غرض آخر.

طريقة الإشتراك في فودافون كاش 2019

للاشتراك في خدمة فودافون كاش قم بالذهاب إلى أقرب فرع من فروع فودافون وأحضر بطاقة الرقم القومي الخاص بك، وادفع قيمة الاشتراك الثابتة 10 جنيهات، وبعدها يمكنك إضافة رصيد إلى محفظتك أو تحويل واستقبال الرصيد في محفظتك.

أكواد خدمة فوادفون كاش 2019

للإستعلام عن رصيد فودافون كاش #13*9*

تحويل الأموال #المبلغ*الرقم*7*9*

إلغاء الاشتراك في خدمة الكول تون فودافون

يمكن إلغاء خدمة الكول تون في خط فودافون من خلال طلب الكود التالي *055*00000# والضغط على إتصال حيث سيتم عرض خيار إلغاء الكول تون وعدة خيارات أخرى

إلغاء الاشتراك في باقة الشيخ الحصري من فودافون

بالطبع يمكنك الاستمرار في الاشتراك إذا كنت ترغب، لكن هناك من يعاني لإلغاء اشتراك خدمة الشيخ القدير ، الحصري لقلة رصيدك أو لأنك لا تريد رسائل منها، لإلغاء الإشتراك من “باقة الشيخ الحصري” إطلب #0*444*.

إلغاء خدمات فودافون مصر والاشتراكات التي تسحب الرصيد بدون علمك

يمكن إلغاء تفعيل الخدمات عن طريق موقع شركة فودافون مصر ليتم تسجيل الدخول إلى موقع الشركة، وسوف تجد جميع الخدمات التي قام العميل بالاشتراك فيها ومن ثم يتم اختيار الخدمات المراد إلغائها.

أو عن طريق الاتصال على رقم 9999 وإلغاء الخدمات التي قد تم الاشتراك فيها بسعر الدقيقة جنيه ونصف.