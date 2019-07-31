هل يأثم المقتدر الذي لم يقدم الأضحية؟ الأزهر يجيب

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أجاب عضوي لجنة الفتاوى الإلكترونية فضيلة الشيخ عبدالقادر الطويل، على سؤال ورد إلى اللجنة جاء فيه، “هل المقتدر مادياً إثم عندما لا يقوم بالأضحية؟ وهل عليه إثم؟”.

فأجاب فضيلة الشيخ عبدالقادر الطويل قائلاً، “الأضحية سُنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، والأولى إذا كان الإنسان مقتدراً من الناحية المادية، أن يقوم باتباع السنة النبوية، واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

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وأوضح الشيخ عبدالقادر الطويل، “أنه فى حالة عدم القيام بها مع القدرة المادية فلا شيء عليه الإنسان، ولا إثم فهي من فضائل الأعمال”.

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