ما هو القمر الأسود العظيم الذي يظهر الليلة؟ وأين يمكن رؤيته؟

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سوف تشهد الليلة ظهور القمر الأسود العظيم، وسوف يكون هناك قلة قليلة فقط من الناس سوف يحظون بالتمتع من النظر إليه ومشاهدة تلك الظاهرة النادرة فلكياً، تبعاً لما أعلنت عنه صحيفة “الميرور” البريطانية.

ويختفي القمر الأسود العظيم من السماء الليلة، مما يجعل القمر مظلماً بشكل مميز، وعلى الرغم من أن تلك الظلام الفلكية، قد تبدو غريبة، فإن هذا سوف يعمل على إتاحة فرصة مثالية من أجل مشاهدة النجوم الأخرى.

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ويعد ظهور القمر الأسود المظلم هو الأحدث منذ عام 2016، حيث يظهر القمر المظلم مرة واحدة تقريبا كل تسعة وعشرين شهراً، ولكن بسبب اختلاف التوقيت في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يختلف الشهر الذي يظهر فيه.

وهيا يعني أن القمر الأسود سوف يظهر الليلة، وسوف يظهر بالولايات المتحدة الأمريكية فقط، في حين أن المملكة المتحدة سوف تكون على موعد معه خلال شهر أغسطس القادم 2019.

تتكرر تلك الظاهرة الفلكية عندما يكون القمر والشمس على نفس خط الطول “الإهليلجي”، مما يعني أن قرص القمر، سوف يكون غير مرئي من كوكب بالأرض. ونظرا لأن القمر سوف يكون غير مرئي، حيث إن النجوم المحيطة تظهر أكثر وضوحاً بالسماء.

وسوف يظهر القمر الأسود بشكل ضخم، على أن يكون القمر عند أقرب نقطة إلى كوكب الأرض، في حين أن معظم الأجسام العملاقة تظهر أكبر بالسماء خلال تلك الليل، حيث أن هذا القمر الجديد لن يكون مرئيا بالعين المجردة.

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