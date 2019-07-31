الكوكب في خطر في أغسطس.. كويكبات تقترب من الأرض

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مع بداية شهر اغسطس بدءا من الغد، تترقب وكالة ناسا ما مجموعه 7 كويكبات سيزورون الأرض في هذا الشهر بحسب ما أكد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) التابع للوكالة الأمريكية، أطول بخمس مرات من تمثال الحرية.

ويسمى الكويكب الأول الذي يمر بالأرض 2019 ON، وبحسب موقع “ib times” فإن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض رصد الجسم الفضائي والذي يبلغ طوله حوالي 54 مترا ويتحرك بسرعة 10400 ميل في الساعة.

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ومن المتوقع أن يمر 2019 ON بالأرض يوم 1 أغسطس الساعة 11:23 صباحًا، وأقرب نقطة بينه وبين كوكبنا ستكون على بعد ما يقرب من 1.6 مليون ميل، كما يأتي كويكب آخر اسمه 2006 QQ23، بعد 2019 ON الذي قال عنه المركز التابع لناسا إنه أكبر كويكب يقترب من الأرض الشهر المقبل، إذ يبلغ قطره 570 مترا وسرعته تصل إلى 10 آلاف و400 ميل في الساعة.

و يوم 10 أغسطس الساعة 7:23 صباحًا، سيقترب QQ23 2006 من الأرض وأقرب نقطة بينه وبين الأرض ستكون على بعد حوالي 4.6 مليون ميل، أما الكويكب الثالث الذي سيزور الأرض في أغسطس هو 454094 2013 BZ45، ويبلغ طول هذا الكويكب حوالي 250 مترا، ويسير بسرعة 18250 ميلًا في الساعة.

وفي 12 أغسطس الساعة 12:14 صباحًا سيدخل 454094 2013 BZ45 نطاق الأرض، ومن المتوقع أن تكون المسافة الأقرب إلى الأرض أثناء الزيارة حوالي 4 ملايين ميل.

وسيمر بنا الكويكب المعروف باسم 2018 PN22 في 17 أغسطس الساعة 7:16 مساءً، الذي ستكون أقرب نقطة بين كوكبنا وبينه ما يقرب من 4 ملايين ميل.

ويبلغ طول الكويكب 2018 PN22 حوالي 18 مترا ويتحرك بسرعة 5000 ميل في الساعة، و يسمى الكويكب الخامس 2016 PD1 الذي يمر بالأرض في أغسطس، إذ يجري هذا الكويكب الذي يبلغ طوله 110 أمتار بسرعة 13100 ميل في الساعة، ومن المقرر أن يتخطى هذا الكويكب الأرض في 26 أغسطس الساعة 7:07 صباحًا من مسافة تقدر بحوالي 2.7 مليون ميل.

ويدعى الكويكب السادس 2002 JR100، وذكر عنه مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض أنه يتحرك بسرعة 18800 ميل في الساعة ويبلغ طوله 81 مترا تقريبًا، ومن المتوقع أن يمر بنا يوم 27 أغسطس الساعة 10:37 مساءً من مسافة 4.6 مليون ميل.

وعن الكويكب الأخير الذي تترقبه الأرض الشهر المقبل، فهو 2019 OU1، ويبلغ طوله 152 مترا، ويسافر بسرعة 30 ألف ميل في الساعة، وسيزورنا يوم 28 أغسطس، الساعة 5:37 صباحًا.