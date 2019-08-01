استطلاع هلال ذي الحجة اليوم بمصر والمملكة العربية السعودية

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أعلنت دار الإفتاء المصرية عن قيامتها باستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرياً، اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس لعام 2019،وذلك بعد أداء شعائر صلاة المغرب.

وتنتظر دار الإفتاء المصرية أيضًا، إعلان الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، عن نتائج استطلاع هلال ذي الحجة، حيث أنها بلد المناسك.

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وأعلن عضو الاتحاد العربي للعلوم والفلك خالد الزعاق، إن يوم عرفة من الناحية الفلكية سوف يوافق السبت 10 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى الأحد الموافق 11 من شهر أغسطس لعام 2019، وذلك تبعاً للحسابات الفلكية الدقيقة.

وأضاف خالد الزعاق، خلال تصريحات صحفية له أن هناك تواصلًا مع “معهد البحوث الفلكيه” بجمهورية مصر العربية من أجل تحديد موعد عيد الأضحى المبارك بشكل دقيق، لأنه يوافق الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي، وهو ركن الحج.

كما أشار خالد الزعاق” أن إعلان موعد وقفة يوم عرفة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك سوف يكون مشتركًا بين جمهورية مصر العربية، وبين المملكة العربية السعودية، وباقي دول العالم العربي.

وقد أعلن إن معهد بحوث الفلك بالدول المصرية، والجانب السعودي قد اتفقا تبعاً للحسابات الفلكية،الحسابات والعلمية، فأن غرة شهر ذي الحجة سوف تكون غداً الجمعة 2 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية على استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرياً، بعد أن تغرب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، الموافق اليوم الخميس 1 من شهر أغسطس 2019 ميلاديًا.

وفي المملكة العربية السعودية، دعت أيضاً المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرياً، الأول من شهر أغسطس لعام 2019 ميلادياً.

كما طلبت المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير أن يبلغ أقرب محكمة إليها، وتسجيل شهادته لديها، أو أن يقوم بالاتصال بأقرب مركز من أجل مساعدته للوصول لأقرب محكمة، بحسب التصريحات التي أعلنتها “وكالة واس السعودية”.

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