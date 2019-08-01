هل يوجد ما يسمى بالجن العاشق؟ وكيف الشفاء منه؟ شيخ الفتوى يجيب

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ورد سؤال غريب لدار الإفتاء المصرية من سيدة، تتساءل، “هل يوجد ما يسمى بالجن العاشق وكيف الشفاء منه؟”، كما طلبت السيدة من دار الإفتاء المصرية المساعدة حيث أن ابنتها تعاني من هذا الأمر، وأكدت المرأة أن ابنتها تتحدث بصوت رجل، ويقول لخطيبها إنها له هو، ولن يلمسها غيره، وأكدت أن ابنتها ملتزمة بالصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، والذكر، وأكدت المرأة أن الجن يقول على لسان ابنتها لا يهمني التزامها الفتاة، المهم أنها لن تتزوج؟.

أجاب عن هذا السؤال أمين الفتوى الدكتور أحمد ممدوح، من خلال فيديو تم بثه مباشرة عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأوضح لها في بداية حديثه أن هناك عالم كبير يسمى “محمود خطاب السبكي” عندما يأتيه أحد الأشخاص يقول له أنا ملبوس يا شيخ أو بيا جن، كان الشيخ يضرب على فخذه ويقول له “ما تخرج بقى هو احنا فاضينلك؟” فيقوم الرجل وليس به شيء، وأكد أنه يقول هذا الأمر دلالة على أمر هام سوف يتضح خلال حديثه.

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حيث أكد الدكتور أحمد ممدوح أن الجن موجود، حيث أنه عالم من العوالم، وله القوانين الخاصة به، لكنه كائن ضعيف العقل، مثل الأطفال، إذا خوّف خاف، فإذا شعر أنك خائف منه سوف يزيد، ويستمر بـ إخافتك”.

واستئناف الدكتور ممدوح حديثه قائلاً، “هل الجن ليس وراءه أي شيء سوى بني الإنسان؟ فهل الجن هو الشماعة، هو ليس له أي هم غير مضايقة الإنسان!”، وأكد، “أن الجن له قوانينه التي وضعها الله له، فالصلاة والذكر وقراءة القرآن حمايات للإنسان، ومعنى أن تكون الفتاة مصلية ذاكرة، توابة، أوابة، فالذي يحدث لها ليس بسبب جن، فهي بحاجة إلى تدخل الطب النفسي”.

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح إن معظم تلك الحالات التي تظن أن هناك لمس أو لبس من الجن هي حالات وهمية، لا أصل لها، ولا أساس، واستدل بذلك على حوار دار بينه وبين أحد الأشخاص من المتعاملين مع تلك الحالات، حيث صرح له إنه قد أجرى لهم اختبار معين ظهر له توهمهم بهذا الأمر، فأجرى خدعة على العديد منهم تعتمد على أن الشخص الذي يعني من اللبس يتأذى من القرآن، فوضع على رأسهم أجندة، وأوهمهم بأنها قرآن كريم فتوجعوا، و انفعلوا، كما طلبوا منه أن يرفعها، ليظهر لهم، وله بهذا أنها مجرد أوهام.

وقد أعلن الشيخ أحمد ممدوح أنه قد يفسر حديث البعض بلغات غير مفهومة بأن تلك المسألة لها تفسيرات علمية نفسية، حيث أعلن أن ذاكرة الإنسان تحتفظ باللغات التي يسمعها، مثال على هذا شاب فوجئ أهله ذات مرة أنه يتحدث بلغة غير مفهومة، وتبين أنها لغة الإيطالية، فلما بحث العلماء بهذا الأمر وجدوا أن هذا الشاب قد تكلم اللغة الإيطالية حيث أنه كان يشاهد أفلام إيطالية كثيرة، وحدث لديه اختزان في العقل اللاوعي، ولما جاءته تلك الحالة النفسية أصبح العقل الباطن هو المسيطر، وليس الجن.

وأكد الدكتور ممدوح أن من يعانون من هذا الأمر يحتاجون تدخل دوائي وعلاجي، كما نصح الأم بألا تجعل الجن والسحر والأعمال شماعة سهلة نعلق عليها احباطاتنا، ومخاوفنا، لو في جن إحنا نجنن الجن، حيث أن قراءة المعوذتين كافية لتحصين المسلم، وقال عنهما رسول الله ،ما تعوذ بمثلهما”.

وأكد الدكتور أحمد ممدوح أن على الإنسان أن يحصن نفسه، وأن يقوي عزمه، ويتعلق بالله جل وعلا، ويحسن الظن به، فإن الله سبحانه وتعالى لن يجعل لأحد من خلقه عليه سبيلًا، ونصح المرأة السائلة أن تعرض ابنتها على طبيب ثقة.

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