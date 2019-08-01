بالصور: خبير يكشف أنواع الثعابين السامة والقاتلة في مصر

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يعاني خلال الفترة الراهنة حي التجمع الخامس التابع لمحافظة القاهرة من خلل بيئي، حيث أدى هذا الخلل البيئي إلى ظهور ثعبان “الطريشة”، في إحدى المناطق الجديدة ذات الظهير الصحراوي مما أثار حالة من الهلع والذعر في تلك المنطقة.

صرح خبير الحياة البرية وعميد معهد الدراسات البيئية بجامعة السادات الدكتور عمر تمام، إن جمهورية مصر العربية بها 9 أنواع من الثعابين، والأفاعي، أوضح أن معظم تلك الثعابين سامة وخطيرة، وتقضي على حياة الإنسان.

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وأضاف الدكتور عمر تمام، خلال تصريحات صحفية له، بالرغم من خطورة تلك الثعابين، إلا أنها لا تستهدف البشر، بل تسعى وراء غذائها المتمثل بالقوارض، والضفادع، وبعض من الحشرات الكبرى، لفت إلى أن التوسع بالظهير الصحراوي يعد من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور تلك الثعابين مثل حالة منطقة “التجمع الخامس”.

وأكد خبير الحياة البرية، على ضرورة عدم التعامل مع تلك الثعابين بحالة وجودها بالمنزل، مع ضرورة إخلاء المنزل بشكل فوري، خصوصًا من الأطفال، ومن فئة كبار السن، وعدم محاولة قتل الثعبان حيث أن سلوكه دائمًا ما يكون غير متوقع.

أنواع الثعابين الموجودة بمصر

ثعبان النرد

أوضح عمر تمام إن ثعبان النرد، هو ثعبان ذو أصول أسيوية، وأوروبية، إلا أنه ظهر بمصر منذ فترة طويلة، ويعيش على جوانب الأنهار، يتغذى هذا النوع من الثعابين على الأسماك، وأحيانًا على البرمائيات مثل الضفادع الصغيرة، وهي تعد من الأفعى الغير سامة، تطلق رائحة كريهة أمام أعدائها كوسيلة للدفاع عن نفسها، خلال موسم التزاوج “شهر مارس، وشهر ابريل، وشهر مايو)، ويتم وضع البيض خلال شهر يوليو بحوالي 10 إلى 30 بيضة، يقفص هذا البيض خلال شهر سبتمبر.

الأفعى المقرنة

كما أضاف خبير الحياة البرية أن الأفعى المقرنة، والتي تعد أكثر انتشارًا بالمحافظات المصرية، ويتم تصنيفها باعتبار أنها أحد أخطر الزواحف السامة، والإناث منها أطول من الذكور، ولها عيون بارزة، وقرنين فوق العيون، لون جلدها رمادي أو أصفر أو وردي محمّر، ويبلغ متوسط طولها تلك الأفعى ما بين 30 إلى 60 سم، ولا يزيد طولها عن 85 سم.

الكوبرا المصرية

تأتي الكوبرا المصرية 4 أخطر أنواع الثعابين السامة على مستوى دول العالم، وتنتشر بمحافظات الدلتا، ولا تتغذى على البيض بل تتغذى على الفئران، وعلى الضفادع، وتعيش بدلتا النيل، ولا يمكن أن تظهر بتلك الكميات الكبيرة خلال فترة تزاوجها، إلا إذا كان هناك هدم لأوكارها.

ثعبان الطريشة

أوضح الخبير إن ثعبان “الطريشة” منتشر بكافة ربوع الدولة المصرية، خصوصًا في المحافظات ذات الظهير الصحراوي، وأشار إلى أنها من عائلة الحية السامة، التي تعتمد على مهاجمة ضحيتها من خلال عض أقرب جزء منها، دائمًا تشبه التراب الأصفر، وجسمها قصير، ولا يتعدى طولها حوالي 20 سنتيمتر، وتغطي جسمها بالأشواك.

الثعبان الأسود الصحراوي

وأشار خبير الحياة البرية إلى أن الثعبان الأسود الصحراوي من أخطر أنواع الثعابين الموجودة بمصر، ولونه أسود لامع، ويبلغ طوله 50 سنتيمتر، ويسكن بالصحراء وأحيانا يتسرب للمناطق السكنية القريبة من الصحاري.

الأفعى القارعة

أوضح الخبير، أن الأفعى القارعة تعد من أبرز أنواع الثعابين السامة، التي تشكل مرض مستوطن وتحديداً بالمحافظات الحدودية، وتعيش بالمناطق الصحراوية الصخرية، الحد الأقصى لطولها حوالي 75 سم.​

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