السعودية تعلن عن تفاصيل رؤية هلال شهر ذي الحجة.. والعيد يوم 11 أغسطس

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صرحت مصادر مسؤولة في المملكة العربية السعودية، عن أنباء جديدة عن رؤية هلال ذي الحجة 1440 هجرياً مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وبناء على تلك المعلومات فإن عيد الأضحى المبارك لعام 1400هجرياً/ 2019 ميلادياً، سوف يكون يوم 11 من أغسطس الراهن، الموافق يوم الأحد القادم.

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كما أوضح مراسل “قناة العربية السعودية”، نقلاً عن مصادر بمرصد جامعة المجمعة الفلكي عن تمير وسط السعودية، بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440 هجرياً.

وبناء على الحساب الرسمي لجامعة المجمعة عبر موقع “تويتر”، فقد تم الإعلان عن رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الخميس بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بالمملكة العربية السعودية.

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