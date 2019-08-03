أرقام مباحث الإنترنت وطرق الإبلاغ عن جرائم النت والمعاكسات والإختراقات

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جرائم الانترنت تلك الظاهرة التي أصبحت سريعة الإنتشار للغاية وخصوصا في السنوات الأخيرة، كما أن مفهوم الجرائم الإلكترونية أصبح يتردد كثيرا على مسامعنا يوميا، تردد مصطلح الجرائم الإلكترونية كثيرا ومدى خطورته جعلنا نستعرض معكم أمثلة عدة، وصور لبعض الجرائم الإلكترونية، التي تتم ممارستها هذه الأيام، بالإضافة إلى وسائل الأمان الواجب إتباعها، كما نستعرض كيفة استخدام مواقع التواصل بشكل سليم لكي لا نقع فريسة لقراصنة الانترنت “الهاكرز”، فضلا عن توضيح أرقام مباحث الانترنت، وأيضا الطريقة الصحيحة التي من الواجب اتباعها في حال وقعنا في تلك المشكله حال وقعنا ضحية لإحدى جرائم الأنترنت.

أقسام الموضوع: رقم مباحث الانترنت

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ما هو تعريف جرائم الأنترنت

وفي البداية يجب ان نعرف مفهوم جرائم النت، ويتم تعريف تلك النوعية من الجرائم الأنترنت، على انها كل فعل غير قانوني، يتم عن طريق الانترنت، ويشمل تلك جرائم السب، والقذف، و التهديد، وأيضا الابتزاز، كتهديد فتاة عن طريق نشر بعض الصور الخاصة بها، في مقابل مبالغ مالية او ابتزاز جسدي او معنوي فهو أيضا يعد نوعا من أنواع الابتزاز، وكذلك ما يقوم به مما يسمونهم هاكرز “قراصنة” الحسابات، من حصول على معلومات، او اتلافها، تلك تعرف كجريمه من جرائم الانترنت، التي من الضروري الابلاغ عنها إلى مباحث الانترنت حيث يمكنكم دائما ابلاغ مباحث الانترنت في حال تعرضك لواحدة من الإنتهاكات التي ذكرنها.

رقم مباحث الانترنت للإبلاغ عن الجرائم:

وللإبلاغ عن جريمة من جرائم الانترنت حال تعرضك لإحدى هذه الخالات فأمامك طريقة من أثنان حيث يكون الإبلاغ عن طريق واحد من الطرق التالية:

أولا: يمكنك الاتصال على رقم مباحث الانترنت الساخن وهو “108”، ويعد هذا الخط هو الخط مخصص لمباحث الانترنت من أجل الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية، وكل جرائم الانترنت، وهذا الخط يعمل على مدار 24 ساعة، لخدمة المواطنين في أي وقت حال تعرضهم لأي من جرائم الأنترنت

ثانيا: إذا تعرض لأي من جرائم الانترنت من الممكن أن تتواصل مع وزارة الداخلية، بصورة مباشرة وذلك عبر الدخول إلى موقعها الالكتروني الرسمي على الأنترنت والإبلاغ عن شكواك بشكل مباشر ومنها يتم التواصل معك فورا.