رقم خدمة عملاء فوري 2019 لسداد الفواتير ومنافذ فوري

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مؤخرا أصبحت خدمة فوري من الخدمات الأكثر أنتشاراً نظرا لأهميتها التي تضمن توفير الوقت والمجهود، ونقدم لكم كل التفاصيل الخاصة بخصوص خدمة فوري من أجل سداد الفواتير، وأماكن منافذ فوري في جمهورية مصر العربية فضلا عن طرق السداد، ومميزات سداد الفواتير عن طريق خدمة فوري، وأيضا مميزات الاشتراك في خدمة فوري، والأوراق المطلوب للاشتراك فيها، وأيضا تكلفة الاشتراك في خدمة فوري وتفاصيل خدمة عملاء فوري وأماكن سداد الفواتير من منافذ فوري.

أقسام الموضوع: معلومات عن خدمة فوري – رقم خدمة عملاء فورى – دفع الفواتير مع خدمة فوري – مميزات خدمة فوري – خدمات فوري – شركاء شركة فوري – التكلفة والاشتراك

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معلومات عن خدمة فوري

تعد شركة فوري من الشركات التي تعمل علي إتاحة طرق دفع أمنه للفواتير الخاصة وذلك عن طريق ماكينات الصراف الألي، ومحافظ الهاتف، والمنافذ التسديد التجارية، فضلا عن إمكانية الدفع عن طريق شبكة الإنترنت، وأفضل ما في شبكة فوري أنها منتشرة جدا حتى أنها تتواجد الان خدمة فوري في محلات البقالة الصغيرة والصيدليات ومكاتب البريد، فتجدها في كل مكان من هذه الأماكن نظرا لسهولة استخدام ماكينات دفع فوري.

رقم خدمة عملاء فورى 2016

من أجل التواصل السريع وضعت خدمة فورى رقما خاصا للعملاء من أجل التواصل معهم سريعا والرقم هو 16421، ومن خلال الأرقام التالية يمكنك التواصل مع خدمة عملاء فوري .

رقم خدمة عملاء فوري الخط الساخن : 16421.

رقم التليفون الشركة : 35371171/2/3/4 202+

فاكس شركة فوري : 35371175 202+

دفع الفواتير مع خدمة فوري

تمكنك خدمات فوري من دفع كل فواتيرك بغض النظر عن الانتظار في طابور أو الذهاب إلى منافذ دفع الخدمات، في خلالها يمكنك دفع تذاكر للسياحة أونلاين من خلال فوري، ودفع مصارف الجامعة وحجز تذاكر الحفلات والسينمات وفواتير الهاتف والتليفون الأرضي وغيرها من الخدمات التي توفرها خدمة فوري.

مميزات سداد الفواتير عن طريق خدمة فوري

تيسير سداد الفواتير وشحن الرصيد.

السرعة في تقديم الخدمة.

الخدمة متوافرة علي مدار 24 ساعة.

الحصول علي إيصال فور سداد الفاتورة.

يمكن الأستعلام مجانا عن قيمة الفاتورة.

يمكن شحن رصيد هاتفك المحمول.

يمكنك دفع فواتيرك عن طريق الأنترنت.

فوري

خدمات فوري

تمكنك دفع مستحقات بطاقة بنك المشرق الائتمانية، وكل الأقساط المستحقة لبنك المشرق عن طريق خدمة فوري.

تمكنك دفع مستحقات بطاقتك الائتمانية لمصرف أبو ظبي الإسلامي من أى منفذ من منافذ فوري.

تمكنك دفع مستحقات بطاقات ائتمان البنك الأهلي.

مع أوبر خدمة فوري بتوفر لك خدمة دفع تكلفة مشوارك عن طريق أدخال كود FAWRYXUBER في تطبيق أوبر، وسوف تستمتع بأول رحلة مجانا.

تمكنك من دفع اشتراك القنوات المشفرة.

تمكنك من دفع ثمن البنزين في بعض المحطات.

تمكنك من حجز تذاكر حضور المباريات.

تمكنك من دفع مصاريف الجامعة.

تمكنك من تجديد رخصة سياراتك بمكالمة تليفون واحدة لفوري مع إمكانية إرسالها إلي منزلك.

تمكنك من شحن رصيد لهاتفك المحمول.

تمكنك من دفع فاتورة الأنترنت الخاصة بك.

تمكنك من دفع فاتورة الكهرباء.

تمكنك من دفع فواتير الهاتف المحمول.

تمكنك من دفع فاتورة التليفون الأرضي.

تمكنك من دفع قيمة تذاكر الطيران.

تمكنك من دفع الرسوم الخاصة ببعض شركات التأمين.

شركاء شركة فوري

بنك HSBC.

بنك الإسكندرية.

البنك العربي الأفريقي.

هيرمز.

شركة راية القابضة.

الإدارة من شركة فوري.

مميزات الاشتراك في خدمة فوري

تعد خدمة فوري مصدر دخل للكثير، حيث أن مميزات الاشتراك في هذه الخدمة يتيج لك الحصول علي عمولة من الشركة علي كل خدمة دفع تقوم بها، وتحسب هذه العمولة عن طريق:

تقدر العمولة ب 2 جنية لكل عملية دفع فاتورة تليفون أرضي.

وعمولة قدرها 2.5 لكل عملية شحن على الطاير أو علي كروت الشحن أكبر من 100 جنيه.

تكلفة الاشتراك في خدمة فوري

يتم دفع مبلغ صغير كتأمين علي الأجهزة ولا يعد رسوم دفع للاشتراك في الخدمة.

الورق المطلوب للاشتراك في فوري

1- عليك إحضار صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية أو رخصة لأي نشاط تجاري تزاول

2- يجري تركيب الخدمة في خلال 10 أيام من الاشتراك.