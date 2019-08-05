5 نصائح هامة.. لحفظ لحوم الأضاحي بطريقة صحيحة

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مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يحرص العديد من الأشخاص على تخزين لحوم الأضاحي بطريقة صحيحة، حفاظاً على سلامة اللحوم وحفاظاً عليها من التعرض للتلف أو الفساد، حيث أن تلك اللحوم قد يتم تخزينها لفترات طويلة، وتستعرض موقع مصر 365 الطريقة الصحيحة من أجل حفظ اللحوم الأضاحي لتظل صالحة أطول فترة ممكنة.

5 نصائح هامة لحفظ لحوم الأضاحي سليمة

التأكد من صحة اللحوم المرغوب بحفظها صالحة، وذلك من خلال فحص لون اللحم، ورائحة اللحوم، والضغط عليه بالأصابع، فإنّ عاد اللحم إلى وضعه الطبيعي فهذا يدل على أن اللحم طازجًا، وإن بقي مكان الأصابع، ولم يعد لمكانه، فهذا دليل على كون اللحم قديم، أو أنّ الأضحية غير سليمة. تجنب وضع أي شيء على اللحوم المراد حفظهاً، مثل “وضع بعض من التتبيلات” أو إضافةى الملح أو الخل، وقبل وضعها بكيس الحفظ المخصص وإغلاقه، يجب ترك الكيس مفتوحًا لبعض الوقت لضمان أنّ اللحوم غير دافئ من أثر الذبح القريب، ثم يتم إفراغ الكيس من الهواء، ويتم غلقه بإحكام. وضع كميات مناسبة من اللحوم داخل أكياس التخزين دون مبالغة في حجم اللحوم. يجب كتابة تاريخ الحفظ اللحم على الكيس، لتحديد الأولوية بالطهي. العمل على تصفيف الأكياس بطريقة منظمة، مع وضعها بركن خاص بها في الفريزر، مع مراعاة عدم وضعها فوق الخبز، أو الأطباق المكشوفة بالفريزر، أو فوق قوالب الثلج.

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