مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أنواع الأضاحي التي يحرم ذبحها

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحرص البعض على ذبح الأضاحي أسوة بنبي الله إبراهيم، من ماشية وأغنام وماعز، أوضح الشيخ شوقي عبداللطيف وكيل أول نائب وزير الأوقاف الأسبق ورئيس قطاع الشؤون الدينية الأسبق، أنواع الأضاحي المحرم ذبحها في العيد، وتناول لحومها.

1- لحم الخنزير:

حرم الله تناول لحم الخنزير لأنه حيوان نجس يعيش على الأوساخ والقاذورات، وهو ما تأباه النفس السوية وتعافه، لما فيه من إخلال بطبع الإنسان ومزاجه السوي الذي خلقه الله -عز وجل- فيه، كما أن لحمه لا ينظف أو يتطهر خلال عملية الطهي.

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2- الميتة:

وهي كل مالفظ أنفاسه الأخيرة ولقى حتف أنفه سواء موتًا عاديًا أو بالشيخوخة أو بالإصابة بالأمراض أو بالذبح، حيث لا يجوز على المسلم شرعًا تناول أي حيوان ميت.

3- الدم:

يحرم تناول الدم المسفوح، ويستثنى من ذلك الكبد والطحال.

4- الذبيحة

يحرم تناول الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها: ويحرم الإسلام أكل كل ما ذبح لغير الله أو ذكر عليه غير اسم الله -عز وجل-.

5- المنخنقة:

يحرم أكل الذبيحة المنخنقة وهي التي تخنق حتى تموت.

6- الموقوذة:

يحب التضحية بالموقودة وهي التي ضربت بعصا أو بحجر إلى حد الموت بسبب الألم.

7- المتردية:

وهي البهيمة الواقعة من ارتفاع عالٍ، والتي ماتت إثر السقطة.

8- النطيحة:

وتحرم الأضحية من النطيحة وهي البهيمة التي ماتت نتيجة التحارب أو التناطح مع البهائم الأخرى.

9- ما أكل السبع:

والمقصود به هو ما جرحه الحيوان المفترس، وتبقى جزء من جثته بعد أكل كفايته منها، حيث تنتقل الجراثيم المتواجدة بالحيوان المفترس إلى الفريسة الجديدة، فيسبب ذلك وقوع الأمراض عند أكل لحومها.

10- الجلالة:

هي التي تأكل العذرة “أي النجاسة”، ويعني تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير وما أشبه ذلك من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها حتى يتغير ريحها.

وجاءت هذه الأصناف جميعها في الآية الكريمة “قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقًا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم” والآية الكريمة “حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق” المائدة.