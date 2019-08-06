تعرف على.. 6 طرق فعالة لحماية منزلك من دخول "الأبراص"

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يعد “البرص” من المخلوفات الغير مرغوب فيه داخل المنازل، بالإضافة عن الخوف الذي يسببه إلى بعض الأشخاص، ورغم أن البرص يعد حليفًا ضد الحشرات والعناكب حيث يتغذى عليها، إلا أنّ أبو بريص والمعروف باسم “البرص”، قد يكون آفة بحد ذاتها، لذلك في بعض الأحيان يجب اتخاذ بعض من الخطوات الهامة من أجل حماية المنازل من دخوله إليها، وكذلك طردها في حال أن وجدت، وجميعها حيل بسيطة.

قشر البيض

تعد تلك الطريقة من الطرق الفعالة للغاية، وغير مكلفة من أجل تخويف البرص، فهي ترى قشور البيض، وتعتقد أنّها “مفترسة”. حيث يستطيع الشخص ترك نصفين من قشر البيض حول المنزل، كما هو الحال في المداخل الخارجية في المطبخ.

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كرات العث

تعد “كرات العث”، تستهدف طرد كلاً من الصراصير، النمل، الذباب، وكذلك الأبراص، فهي دواء منزلي حقيقي، حيث يتم ترك بعض من كرات العث تحت الموقد، أو الثلاجة أو الحوض لصد دخول تلك الحشرات وكذلك الأبراص إلى المنازل السكنية.

صنع كرات القهوة والتبغ

يتم صنع كرة من القهوه الرطبة وبعض من مسحوق التبغ، ليتم تشكيل تلك العجينة على شكل كرة صغيرة باليد وضعيها بنهاية خلة أسنان، ضعيها قرب الأماكن التي تتعشش فيها الأبراص، أو يمكن أن تجدها بسهولة، مثل المدخل الخارجي، فإنها سوف تتغذى على تلك الكرات وسوف تموت.

فص ثوم

تعد رائحة الثوم القوية طاردة للأبراص، حيث يتم ترك فص من الثوم حول مدخل المنزل الخارجي من أجل منع الأبراص من الدخول إلى المنازل بهذه الطريقة مرة أخرى إلى الأبد.

شرائح البصل

تعد شرائح البصل هي مصدر إزعاج آخر للأبراص بل ويدفعها بعيداً، حيث تم قطع البصل لنصفين واتركيه بمكان مخبأ معروف للأبراص.

الفلفل

يشعر البرص بإزعاج كبير جداًّ بسبب رائحة الفلفل، لهذا يتم اخلط بعض الفلفل والماء بزجاجة رذاذ، ويتم رش هذا المحلول حول المنزل في أماكن مثل أسفل الثلاجة، أو خلف الأريكة أو حتى على جدران المنزل، وبشكل أساسي بأي مكان دافئ أو في أي مكان تم فيه رؤية برص.

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