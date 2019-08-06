إليكم بعض النصائح للتغلب على الحر أثناء تأدية مناسك الحج

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يؤدي زيادة السير لمسافات تعد طويلة أثناء تأدية مناسك الحج خلال منتصف النهار من الشعور بالحرارة، والتعرّق، لكن يمكن تبريد الجسم، وحمايته من أشعة الشمس الحارقة خصوصاً خلال ساعات النهار من خلال اتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح بسيطة.

مجموعة من النصائح لحماية الحاج من الإصابة بضربة الشمس

سوف يتم استعراض مجموعة من الإرشادات والنصائح من أجل مساعدة الحاج في حماية نفسه من الإصابة بضربة شمس، مع تخفيف الشعور بالحر والعطش خصوصاً خلال وقت الظهيرة:

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تجنب التعرض بطريقة مباشرة لأشعة الشمس.

يفضل حمل المظلات أثناء التواجد بالأماكن المكشوفة للشمس، وأثناء التنقل من مكان لآخر.

الابتعاد عن الجهد الزائد قدر المستطاع.

محاولة تخصيص قسط كافي من الراحة بعد تأدية كل شعيرة من شعائر الحج.

محاولة الإبقاء على الملابس رطبة قليلاً عن طريق رش الماء عليها من أجل الحفاظ على برودة جسمك.

استخدم المراوح الصغيرة المحمولة للتخفيف من حدة الحرارة، ويمكن تجربة استخدام مروحة التبريد بالماء التي تعمل بالبطارية، فهي سهلة الشحن، وسهلة الحمل في حقيبة الحاج الصغيرة، حيث تساعد المروحة على تبريد الجسم، ونشر رذاذ الماء، يقوم الماء بالتبخّر من على الجلد مما يمنح الحاج شعور فوري بالانتعاش.

الحرص على استخدام كريم واقي شمس بشكل يومي، من أجل تجنب الإصابة بالحروق الجلدية خصوصاً قبل القيام بالسعي والطواف خلال وقت الظهيرة.

الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

تجنب شرب المشروبات الغازية حيث أنها تزيد الجفاف، وتزيد من شعور الإنسان بالعطش.

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