قبل عيد الأضحى.. إليكم أسعار مستلزمات طهي اللحوم والشوايات

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مع قرب عيد الأضحى تبدأ العديد من الأسر المصرية والعربية بالعمل على تجهيزات العيد، عن طريق تحضير بعض الأدوات الخاصة بطهي الطعام، وخصوصاً الأدوات الخاصة بطهي لحوم الأضاحي، بدلا من البحث عنها بالمحلات خلال فترة العيد، وتقدم موقع مصر 365 متوسط أسعار الأدوات بالأسواق التجارية المصرية الخاصة بشهي وطهي اللحوم.

الشوايات متوسطة الحجم

تبدأ أسعار الشوايات المتوسطة الحجم من سعر 90 جنيه، وتصل إلى سعر 150 جنيه، على حسب جودتها، وعلى حسب نوع المادة المستخدمه فيه.

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الشوايات كبيرة الحجم

تبدأ أسعار الشواية الكبيرة الحجم بين 150 جنيه إلى سعر 300 جنيه على حسب جودتها، وهل تحتوي على شبكه علوية من أجل وضع اللحوم عليها أم لا تجد تلك الشبكة العلوية.

أسعار أسياخ الشوي

توجد العديد من أسياخ الشواء في الأسواق التجارية المصرية تختلف الأسعار على حسب الخامة وجودة السيخ تبدأ الأسعار من 10 جنيها إلى سعر 40 جنيها مصرياً، ويختلف السعر على حسب طوله أيضاً.

شوايات الحدائق بـ 4 أرجل

تبدأ الأسعار شوايات الحدائق بـ 4 أرجل من 400 جنيه، وتصل إلى سعر 1500 جنيهاً مصرياً على حسب طولها، وتحتوي على حامل سفلي من أجل حفظ الطعام المشوي أم لا، وإذا كانت شواية فقط، إلى جانب هل لشواية الحدائق ظهر حامي لتحويط الهواء أم لا.

شبكة شوي الكباب أو الدجاج

تبدأ أسعار شبكات الشوي من 20 جنيه وحتى 60 جنيه على حسب حجم الشواية.

ريشة شوي

تبدأ أسعار ريشة الشوي من 20 جنيه وحتى سعر 50 جنيها على حسب حجمها.

ملقاط فحم

يتراوح سعر ملقاط الفحم ما بين 30 جنيه إلى 60 جنيها على حسب حالته، سواء كان مصنوع من المعدن أو يحتوي على ماسك لعدم وصول الحرارة إلى اليد.

أداة تنظيف الشواية

يتراوح سعر أداة تنظيف الشواية في الأسواق المصرية التجارية ما ببين 20 جنيه و50 جنيه على حسب حالتها.

الفحم

تبدأ أسعار كيلو الفحم من 60 جنيه حتى سعر 150 جنيه، على حسب حالته سواء سليم أو مكسر.

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