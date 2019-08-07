بعد إثارة حالة واسعة من الجدل: معهد الفلك يعلن عن الترتيب الجديد للأبراج

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تصدرت أسماء الأبراج الفلكية اليوم الأربعاء صدارة الترتيب بقائمة الأكثر تدوينًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً موقع “تويتر”حيث تم إثارة حالة الجدل واسعة، بشأن تغيير ترتيب الأبراج الفلكية بعد إعلان “قسم الفلك”، عن إدخال البرج الـ 13 الذي يطلق عليه مسمى “حواء أو حامل الثعبان”.

وقد تضمنت القائمة الأكثر تدوينًا عبر موقع “تويتر” وسوم لبعض من الأبراج الفلكية مثل برج الأسد، وبرج حامل الثعبان، وبرج الحوت ، وبرج القوس”، وقد قام بعض من المغردين بتدوين تغريدات باسم برجهم الجديد، وسط تغريدات ساخرة من هذا التغيّر الذي يعد مفاجئ على الأبراج الفلكية التي اعتادوا عليها.

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رئيس قسم الفلك: جرى تغيير ترتيب الأبراج الفلكية منذ عام 2015

وقد حسم رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس هذا الجدل، في تصريحه إن هذا التغيير على ترتيب الأبراج الفلكية قد جرى منذ عام 2015، بعد أن ثبت وجود البرج الذي يحمل رقم 13، والذي أطلق عليه مسمى “حواء أو حامل الثعبان”.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس خلال تصريحات صحفيه له، أنه قد تم ملاحظة خلال عام 2015، من وجود برج جديد يضاف إلى الأبراج الأثنى عشر الموجودة، ويسمى “حامل الثعبان أو الحواء”، وهذا البرج كان متعارفًا عليه من الناحية الفلكية، ولكن يتم تجاهله بسبب قصر مكوث الشمس فيه.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أن الأبراج الفلكية الجديدة سوف يتمن ترتيبها على النحو الآتي:

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الحوت: 11 مارس حتى 18 أبريل. الحمل: 18 أبريل حتى 13 مايو. الثور: 13 مايو حتى 21 يونيو. الجوزاء: 21 يونيو حتى 20 يوليو. السرطان: 20 يوليو حتى 10 أغسطس. الأسد: 10 أغسطس حتى 16 سبتمبر. العذراء: 16 سبتمبر حتى 30 أكتوبر. الميزان: 30 أكتوبر حتى 23 نوفمبر. العقرب: 23 نوفمبر حتى 30 نوفمبر. الحواء: 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر. القوس: 18 ديسمبر حتى 20 يناير. الجدي: 20 يناير حتى 16 فبراير. الدلو: 16 فبراير حتى 11 مارس​.

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