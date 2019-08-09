تعرف على حيل التجار في غش الأضاحي وطريقة اختيار الأضحية السليمة

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استعداد لعيد الأضحى المبارك، كشف مدير عام مجزر البساتين الدكتور مصطفى رمضان، عن حيل بعض التجار للغش في الأضاحي.

وحذر مدير عام مجزر البساتين عند شراء الأضحية من بائعي الماشية “اللي سارحين في الشوارع”، حد قوله، محذرا المواطنين من الاتجاه للشراء من البائعين غير المعروفين.

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وقال “رمضان”، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، “لو حاول مشترٍ سحب خروف من وسط القطيع وخرج معه بسهولة، فهذا دليل على وجود مشكلة فيه صحياً”.

وقال مدير عام مجزر البساتين أنه يجب التأكد أن جلد الحيوان خالٍ من أي بقع أو أورام، محذرا من شراء عدة أنواع من الأضحية وهي “الخروف الذي يشرب مياه أكثر من اللازم يتحرك مثل البالونة لا يستطيع السير، والحيوان الخامل، مشددا على التأكد من عدم وجود أي إفرازات في الفتحات الطبيعية للحيوان”.