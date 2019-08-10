تعرف على.. 9 نصائح يجب عليك إتباعها عند شراء لحمة عيد الأضحى المبارك

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ناشد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور علي سعد، جموع المستهلكين داخل السوق المصري بعدم شراء اللحوم التي يتم ذبحها خارج المجازر، وأوضح يتم معرفة تلك اللحوم بأنه لا يوجد عليها الأختام الحكومية الرسمية.

وأضاف الدكتور علي سعد، أن ما يحدث من عادات وتقاليد خلال عيد الأضحى المبارك أن يكون الذبح عند محال الجزارة في الشارع، وهذا من أجل طمأنة أصحاب الأضحية أن أضاحيهم آمنة، وهذا يعد خطأ كبير، ويتسبب في إصابة الأشخاص بالعديد من الأمراض، حيث أن الكشف عن اللحوم يتم من خلال مرحلتين:

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المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الذبح حيث يتم معرفة هل الأضحية بها أي أمرض قبل الذبح.

المرحلة الثانية: وهي بعد الذبح، حيث أن هناك بعض من الأمراض لا تظهر على الأضحية إلا بعد عملية الذبح، والتي يتم معرفتها من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين داخل المجازر.

وشدد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين على أن عملية ذبح الأضاحي لابد أن تتم داخل المجازر من أجل الحفاظ على صحة المواطنين من إصابتهم بأي الأمراض التي من الممكن أن تتواجد بالأضحية.

وأوضح الدكتور علي سعدي أن هناك عدد من الجزارين يقبلون على شراء حيوانات الآناث بسبب سعرها الرخص عن سعر العجول، ويتم بيع لحمها بالأسعار العادية، وأكد على أنه من الممكن أن تكون تلك الإناث مصابة بالتهاب الرحم الصديدي، ولا أحد يستطيع معرفة ذلك إلا الطبيب البيطري فهو الذي يستطيع معرضة هذا.

9 نصائح يجب عليك إتباعها عند شراء لحمة العيد

نصائح هام يجب توافرها في اللحوم لضمان سلامتها قبل شرائها، وهي كالتالي:

أن تكون اللحوم لونها أحمر وردي. لابد من أن يكون الدهون البيضاء في اللحوم عند شرائها. لا يوجد بها أي تغيير بخواصها الطبيعية. الابتعاد عن شراء اللحوم التي يظهر على لونها الأصفر الشائب أو يظهر على لونها اللون الأحمر الغامق. عدم شراء اللحوم الغير مختومة من قبل المجازر الحكومية. عدم شراء لحوم دهنا يكون مائل إلى اللون أصفر. عدم شراء لحوم يوجد بها كدمات زرقاء اللون. عدم شراء أي لحوم يوجد بها رائحة كريهة. الابتعاد عن شراء اللحوم الهزيلة، أو اللحوم الغير متماسكة، أو اللحوم ذات الآلياف المتفككة.

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