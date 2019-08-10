تعرف على.. أهم وأبرز الحدائق والمنتزهات للخروج في العيد

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تشهد الحدائق والمنتزهات إقبال كبير من الزائرين خلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية، من أجل الاستمتاع بالخضرة، والهواء النقي مع أفراد عائلتهم أو مع أصدقائهم.

أبرز الحدائق التي تستعد لاستقبال الزوار خلال فترة عيد الأضحى المبارك

حديقة الأطفال

يوجد في حديقة الأطفال مركزاً للفنون، إلى جانب وجود حديقة مصغرة للحيوانات الأليفة، وتقدم العديد من الفقرات الفنية، إلى جانب تقديم فقرة خاصة بالفنون شعبية، وفرقة التنورة، إلى جانب إجراء مسابقات وأنشطة للأطفال، كما توجد حديقة الأطفال داخل القرية الفرعونية في شارع البحر الأعظم.

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حديقة الأسماك

يطلق عليها أيضا مسمى “حديقة الجبلاية”، ويوجد بالحديقة مناظر خلابة، وأشجار نادرة، وتضم أنواع متنوعة ومختلفةمن الأسماك، توجد حديقة الأسماك بالزمالك بمحافظة القاهرة.

حديقة الأسرة

حديقة الحيوان

تصل مساحة حديقة الحيوان إلى ما يقرب من 80 فدان، يوجد بالحديقة مختلف أنواع الحيوانات، وجبلاية للقرود، وأماكن للأسماك والمخلوقات البحرية، وتقع حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، بالقرب من جامعة القاهرة.

حديقة الأزهر

يعد حديقة الأزهر من أهم وأبرز المتنزهات بالعاصمة المصرية القاهرة، وبها العديد من مناطق مميزة من أجل التصوير، ويوجد بها كافيهات،وأماكن ترفيهية، كما تقع حديقة الأزهر بشارع صلاح سالم قرب قلعة صلاح الدين.

الحديقة الدولية

سُميت الحديقة الدولية بهذا الأسم، حيث أن لكل دولة لها جزء من تلك الحديقة المميزة، حيث يوجد بالحديقة أشهر الأشجار، وكما تحتوي الحديقة على مسرح للعرائس، تقع الحديقة الدولية بشارع عباس العقاد بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

حديقة الفسطاط

يوجد بحديقة الفسطاط مساحات خضراء واسعة، كما يوجد بها العديد من المطاعم المختلفة، كما يوجد بحديقة الفسطاط أيضاً ملاهي للأطفال والكبار، وتقع بمنطقة عين الصيرة في حي مصر القديمة.

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