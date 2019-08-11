دليلك الكامل لكل العروض المسرحية والغنائية وأفلام العيد

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تطرح شركات الإنتاج دائما أعمالها في مواسم الأعياد، ويشهد موسم عيد الأضحى هذا العام، منافسة شديدة بين نجوم الفن، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، وحتى الحفلات، سعيًا منهم في الاستحواذ على الجمهور.

وفيما يلي نعرض خريطة كاملة للأفلام السينمائية والعروض المسرحية، والحفلات المنافسة في موسم عيد الأضحى لهذا العام:

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أفلام العيد

الفيل الأزرق 2

يواصل فيلم الفيل الأزرق 2 المنافسة في موسم عيد الأضحى، منذ عرضه في أواخر يوليو الماضي، ويدخل أول أيام العيد وفي رصيده أكثر من 50 مليون جنيه.

بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وإياد نصار، وخالد الصاوي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

خيال مآتة

بعد غياب 3 سنوات عن السينما منذ آخر أعماله “لف ودوران”، ينافس الفنان أحمد حلمي، في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك.

“خيال مآتة” بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، ومن إخراج خالد مرعي.

ولاد رزق 2

بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا وقت عرضه، طرح المخرج طارق العريان، في سباق أفلام العيد الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”.

فيلم “ولاد رزق 2” بطولة أحمد عز، وأحمد الفيشاوي، وعمرو يوسف، وأحمد داود، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، ومن إخراج طارق العريان.

الكنز 2

ينافس المخرج شريف عرفة، بأحدث أفلامه “الكنز 2″، بعدما نافس في سباق أفلام عيد الفطر المبارك بفيلم “الممر”.

“الكنز 2” بطولة محمد رمضان، ومحمد سعد، وهند صبري، وأحمد حاتم، وأحمد رزق، وأحمد مالك، وأمينة خليل، وهاني عادل، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج شريف عرفة.

إنت حبيبي وبس

بعدما كان سيطرح ضمن سباق أفلام عيد الفطر، قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح فيلم “إنت حبيبي وبس” لسباق أفلام عيد الأضحى، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ثروت، محمود الليثي، بوسي، هالة فاخر، ومن إخراج أحمد البدري، وتأليف سيد السبكي.

الحفلات الغنائية:

يبدو أن نجوم اللون الشعبي هما الذين يسيطرون هذا العيد، في ظل غياب غالبية النجوم أصحاب الحفلات الجماهيرية، وفي مقدمتهم محمد منير، وعمرو دياب، وشيرين، وأنغام، ومحمد حماقي، ومحمد فؤاد، بينما يحتفل تامر حسني مع جمهوره في عمُان.

تعاقد المطرب الشعبي محمود الليثى والمطربة بوسي على إحياء الحفل المقام ثاني أيام عيد الأضحى، في الساحل الشمالي.

بنادي القوات المسلحة في أسيوط، سيحيي الفنان أدهم سليمان حفل ثاني أيام عيد الأضحى.

سيحيي الفنان أحمد كامل بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي ثالث أيام العيد 13 أغسطس الجاري.

يحيي الفنان حكيم حفلا بثالث أيام العيد 13 أغسطس في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي.

يحيي المطرب مصطفى حجاج حفل في نادي صيد القطامية، وتشاركه المطربة هايدي موسى، يوم 15 أغسطس.

حفل بلاك تيما بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي رابع أيام العيد 14 أغسطس، وسعر التذكرة 87 جنيهًا.

وفي رابع أيام العيد 14 أغسطس الجاري يحيي الفنان رامي صبري حفله في بورسعيد.

وفي رابع أيام العيد تحيي المطربة ساندي الحفل الذي ينظمه نادي الرواد بالعاشر من رمضان.

وفي في نادي الشمس، سيحيي المطرب محمود العسيلي حفلا يوم 15 أغسطس.

العروض المسرحية:

مسرح مصر

ينطلق الموسم السابع والأخير من العرض المسرحي الأكثر نجاحا وجماهيريا، بدءًا اليوم وحتى 17 من الشهر الجاري، بجراند نايل تاور.

الملك لير

تعرض مسرحية “الملك لير”، للفنان القدير يحيى الفخراني، بدءًا من غدا، وحتى 16 أغسطس، بمسرح كايرو شو في التجمع الخامس.

3 أيام في الساحل

بدءًا من 12 أغسطس وحتى 16 من الشهر الجارى، ستعرض مسرحية “3 أيام في الساحل”، للكوميديان محمد هنيدي، بفندق موفنبيك في السادس من أكتوبر.

جريما في المعادي

من 9 أغسطس وحتى 17 من الشهر الجارى، تعرض مسرحية “جريما في المعادي”، للفنان أشرف عبد الباقي، على مسرح نجيب الريحاني.

ريا وسكينة من تاني

بداية من ثاني أيام العيد تعرض مسرحية “ريا وسكينة من تاني” بطولة انتصار وبدرية طلبة وحمدي الوزير، على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية.

البيت الفني للمسرح

سيكون للبيت الفني للمسرح، النصيب الأكبر من العروض بواقع 12 عرضًا، بـ3 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والعروض، وأبرز تلك العروض:

وفي تمام الساعة 9 بدءا من ثاني أيام عيد الأضحى، سيعرض المتفائل على المسرح القومي بالعتبة، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.

وعرض بيت الأشباح على المسرح العائم من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة ابدأ حلمك، بدءا من ثاني أيام العيد.

وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس يقدم عرض “مترو” بدءا من ثاني أيام العيد في تمام الثامنة مساء، من تأليف محمد فضل، وإخراج عادل رأفت، من بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار.

وتعرض مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء” في الساعة السابعة والنصف مساء من ثاني أيام العيد، والعرض من تأليف محمود جمال وإخراج تامر كرم، بطولة ياسر صادق، شادى سرور.

بدءًا من ثاني أيام العيد، تقدم فرقة مسرح الغد عرض الحادثة، على مسرح العجوزة، من تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان، بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحي الجارحي.

وتعرض”أوبرا بنت عربي ” على مسرح السلام بالقصر العيني في الساعة التاسعة مساء من ثاني أيام العيد، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوي.

في الساعة الرابعة عصرا من ثاني أيام العيد، سيتم عرض “ست الدنيا” على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، العرض من تأليف و أشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم.

وتواصل مسرحية “مكتوبلي اغنيلك” عروضها على خشبة المسرح طول أيام عيد الأضحى، بطولة إيمان البحر درويش وشيرين وصفاء جلال، مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء، يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد “حمام الست”، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية،، بطولة محمد عز وندى بسيوني.

و يعرض العرض المسرحي ميمي ومامي “حكايات السندباد” بدءا من ثاني أيام العيد في الساعة السابعة مساءً، تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد.

بدءا من أمس السبت وطوال أيام عيد الاضحى في الساعة التاسعة مساء، سيتم عرض “ولاد البلد” بالبحر الأحمر بممشى النصر بالغردقة، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.

وعرض في الساعة السابعة مساء من ثاني أيام العيد، مسرحية “رحلة الزمن الجميل”، للأطفال بالقاهرة على مسرح القاهرة للعرائس، والعرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا، موسيقي وألحان كريم عرفة.

يعرض في الساعة السابعة مساءً من ثاني أيام العيد، على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد “زهرة اللوتس”، ومن تأليف طارق مرسي، بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل ابراهيم، فادي خفاجة.