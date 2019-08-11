تعرف على أسعار تذاكر سينمات لا تتجاوز الـ 50 جنيه

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يعد الذهاب لدور السينما خلال فترات الأعياد من أبرز الاختيارات، من أجل الاستمتاع بمشاهدة فيلم جديد ضمن الأفلام الجديدة المعروضة خلال الفترة الراهنة بموسم عيد الأضحى المبارك 2019، حيث تُلقي الأفلام السينمائية الأضواء على المشكلات، وكذلك على الضغوط اليومية عن تقع على كاهل وعاتق الأسر المصرية، وتشعر كأنك داخل الفيلم، وتعيش مع شخصيات تلك الأفلام.

أسعار تذاكر سينمات لا تتجاوز الـ 50 جنيه

سينما أمريكانا بلازا، حيث يسجل سعر التذكرة حفلة 10 صباحا و1 ظهرا، قيمة الـ 50 جنيهاً مصرياً، العنوان، الشيخ زايد، مول امريكانا بلازا.

سينما داون تاون، قيمة التذكرة في مختلف الحفلات 50 جنيهاً مصرياً، العنوان، 8 شارع عماد الدين، وسط البلد.

سينما الهرم، سعر التذكرة في مختلف الحفلات 50 جنيهاً مصرياً، العنوان، شارع الهرم، الجيزة.

سينما فيوتشر مول، سعر التذكرة حفلة 10 صباحاً، و12:30 ظهراً 35 جنيه، وسعرها باقي الحفلات بقيمة 50 جنية، العنوان، التجمع الثالث، فيوتشر مول، بجوار الجامعة الألمانية.

سينما كوزموس، سعر التذكرة حفلات 10 صباحاً و1 ظهراً و3 عصراً بقيمة 40 جنيه، وسعر باقي الحفلات بقيمة 50 جنية، العنوان، 12 شارع عماد الدين، وسط البلد.

سينما جولف سيتي، سعر التذكرة حفلات 10 صباحاً، و1 ظهراً 40 جنيه، العنوان، مدخل مدينة العبور، جولف سيتي مول.

سينما طيبة مول، سعر التذكرة 50 جنيه لمختلف الحفلات، العنوان، 75 شارع طريق النصر، داخل طيبة مول.

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