بانخفاض يقرب من 34 متراً.. البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ

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حذر عدد من الخبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى ما يقرب من 34 مترًا، دون مستوى سطح البحر، وبهذا سوف يسجل البحر الميت أدنى مستوى له في التاريخ، وهو ما قد يشكل خطرًا على وجوده، وخطر أكبر على محيطه، بحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة “سكاي نيوز”.

حيث تبين أن هناك العديد من المساحات الرملية التي كان يغطيها البحر الميت على الشاطئ، وخلال الوقت الراهن أصبحت تلك المساحات جافة.

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كما أن المطاعم التي كانت تطل على بطريقة مباشرة على البحر الميت، أصبحت بعيدة عنه، بالإضافة إلى خلوها من الزوار، كما بدأت حفر كبيرة تظهر خلال السنوات السابقة على البحر الميت، وتسبب تلك الحفر في تسرب كميات إضافية من مياه البحر، ويرجع الخبراء السبب في وجود مثل تلك الحفر لتركيبة التربة الضعيفة في المنطقة المحيطة بالبحر الميت.

ويعد البحر الميت هو أعمق نقطة على وجه الكرة الأرضية، وقد شهد تدنيًا في مستواه خلال عام 1980 ميلادياً، واليوم تفاقم الوضع في البحر الميت حيث تراجع مستوى المياه به إلى نسبة تصل إلى 30 متر إضافية.

وبحسب التصريحات التي أعلنها الخبراء، يعود سبب في هذا التراجع إلى العديد من العوامل البشرية والطبيعية، مثل قيام إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن لصحراء النقب بالجنوب مما أدى إلى تقليل الموارد المائية في البحر الميت التي تصب فيه.

ويضاف إلى هذا، زيادة مصانع استخراج الأملاح، والبوتاس على شواطئ البحر الميت، خصوصاً في الجانب الإسرائيلي، والتي ساهمت بشكل كبير بضخ كميات كبيرة من مياه البحر الميت.

ومن العوامل الطبيعية أيضاً التي أدت إلى تراجع المياه في البحر الميت، تذبذب سقوط الأمطار، الأمر الذي أدى لتراجع المياه التي تعمل على تغذية البحر الميت.

وتدل التوقعات إلى أن البحر الميت، الذي يعد أكثر بقعة انخفاضاً على وجه الكرة الأرضية، يواجه خطر الجفاف، وربما الاختفاء من على خرائط العالم، مع حلول منتصف القرن الراهن.

كما أعلن سخر نسور رئيس جمعية الجيولوجيين الأردنيين، إلى أن البحر الميت يعد ظاهرة جيولوجية فريدة قد تختفي من الوجود خلال العقود القادمة.

وبحسب التقارير البيئية، فإنها أوضحت أن منسوب المياه في البحر الميت ينخفض بمعدل متر ونصف سنوياً، وقد تقلصت مساحة البحر الميت بنسبة مئوية تصل إلى 35%، خلال الأربعة عقود القادمة.

والبحر الميت الذي يتوسط وادي الأردن تصل مساحته إلى ما يقرب من 550 كليو متراً، ويصل عرضه بأقصى حد إلى ما يقرب من 17 كيلومترا، ويصل طوله إلى حوالي 70 كيلومتراً، وينخفض عن مستوى سطح البحر بما يقرب من 400 متر.

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