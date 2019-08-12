اعتباراً من 19 اغسطس.. مكتبة مصر الجديدة تنظم “كورس تصوير فوتوغرافي” إليكم التفاصيل

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أعلنت مكتبة مصر الجديدة عن اعتزامها تنظيم كورس التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين، من أجل تعليم أساسيات فنون التصوير الفوتوغرافي، وصولا إلى التصوير باحترافية، وذلك اعتباراً من يوم 19 من شهر أغسطس الجاري، لمدة 4 محاضرات، من يوم الإثنين من كل أسبوع، من تمام الساعة الـ 7 مساءً، وحتى تمام الساعة الـ 9 مساءً.

وقد أعلنت مكتبة مصر الجديدة عن تحديد قيمة الكورس لأعضاء المكتبة بقيمة 250 جنيهًا، وغير أعضاء المكتبة بقيمة 300 جنيه، ويمكن تسجيل استمارة الاشتراك الخاصة كورس التصوير الفوتوغرافي بالضغط هنا، أو من خلال الحجز مباشرة في المكتبة القائمة بعنوان التالي: “42 شارع العروبة، صلاح سالم، أمام فندق الميريديان”.

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