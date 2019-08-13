بالصور والخطوات.. طريقة تعليم الرسم للأطفال

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خلال الأعمار المبكرة وفي السنوات الأولى من حياة الطفل، يكتسب مهارات عدة وقدرته على تعلم اللغات تكون أكبر ومهاراته في الإبتكارات تكتسب وتعلم بسهولة، ويتفتح عقله ليكون أكثر إبداعه ويساعده على النمو الصحى مما يجعل من الضروري على الآباء الوضع بعين الاعتبار كل ذلك، ومحاولة تعليم أطفالهم منذ الصغر وخصوصا في سنواتهم الأولى المهارات التي يرغبون أن تكبر معهم، ليكتسبوا مهارات إبداعيه، لتنمى هذه القدرات من ذكاء الطفل.

ويوجد الكثر من الآباء الذين يضموا أبنائهم إلي دور الحضانة في أعمار مبكرة، بهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم وإبداعهم، ومساعدتهم على تنمية النطق والفكر والإبداع لدى أطفالهم، ويجب أن نعلم أن ليس حين يمسك الطفل بيده الورقة والقلم لأول مرة ويبدأ بالكتابة عليهم، في محاولة أن يرسم أو يقدم شيء مفهوم كأن يبدأ في أن يرسم إنسان أو حيوان أو طائر أو أي شيء يحب أن يرسمه، لكن هذا لا يأتي من أول مرة بالتأكيد فكل شيء يحتاج إلى ممارسة كما أن الطفل في عمره الصغير يحتاج إلي الممارسة كثيراً حتى يفهم ويستوعب كل ما يحيط به من أشياء، ومن خلال الموضوع الأتي سوف نتحدث عن تعليم الطفل طريقة رسم الحيوانات وبعض الاشكال بالخطوات المصورة

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تعليم الطفل طريقة رسم الحيوانات وبعض الاشكال بالخطوات المصورة

يعد الرسم واحد من أجمل وأفضل المواهب التي يتعلمها الطفل بل ويستخدمها الكثير من الآباء لتسلية وقت أطفالهم، وتضع الحضانات مناهج لتعليم الأطفال عن طريق الرسم، وينجذب الأطفال إلي الرسومات والألوان الزاهية، ويقومون ددائما بمحاولة الإبداع بأنفسهم عن طريق إمساكهم بالورقة والقلم، ويخرج الاطفال كل ما لديهم من أفكار ومواهب على الورق فالطفل يكون ذهنه خالي وأول ما يتعلمه يبقى ثابتاً في ذهنه طوال العمر، وتستخدم الحضانة التي تكون مجهزة ومعدة لتعليم الأطفال الصغار مناهج فيها أشكال مصوره مثل أشكال الحيوانات وأسماء الفواكه وأسماء أفراد العائلة وأسماء الزهور ونماذج أخرى يكون من الواجب على الطفل أن يفهمها ويتعلمها فتبدأ الحضان في محاولة إكتسابها. وتوجد هناك خطوات بسيطة وواضحة فقط علي الطفل أن يتبعها خطوة بخطوة، وسوف يبدأ في تعلمها تمهيديًا.

وتعد هذه الخطوات من ضمن أسس والمناهج الأولى حتى يتعلم الطفل طريقة رسم الحيوانات وبعض الأشكال بالخطوات المصورة، وفي هذا تشتمل علي خطوات بسيطة لكي تساعد صغير السن علي أن يكتسبها بسهولة، كما تعلمه مبادئ رسم الحيوانات والزهور والفواكه.

طريقة رسم الخروف بالخطوات:

يجب أولا أن نقوم برسم الوجه والذي هو عبارة عن دائرة كبيرة وبداخلها دائرتان صغيرتان، ومن ثم نرسم الجسم والذي هو عبارة عن دائرة كبيرة في حركات دائرية ثم نرسم أربع سيقان للخروف.

أو يرسم بطريقة أخرى

طريقة رسم الكتكوت بالخطوات:

علينا ان نرسم أولاً دائرة صغيرة وبها دائرتان صغيرتين وكل منهما يحتوي على نقطة وذلك لرسم العين، ثم الذيل ونرسم الجناح على الجانبين، ثم الساقين.

طريقة رسم البطريق للاطفال بالخطوات

أولا علينا أن نقوم برسم شكلان بيضاويان أحدها داخل الآخر وذلك هو الجسم، بعدها نحدد التفاصيل مثل العينين كنقطتين، والفم واليدين وأخيراً القدمين.

طريقة رسم الفأر بطريقة سهلة للاطفال

أولا علينا أن نرسم شكلا بيضاويا ويمثل الجسم، ثم نرسم الأذنين من الأعلى بشكل نصف دائرة، ثم الذيل من الخلف واليدين من على الجانبين، ونحدد تفاصيل الوجه ثم نلون.