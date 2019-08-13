استشاري يجيب.. هل يمكن أن يصل تأثير الانفجار النووي الروسي إلى مصر؟

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صرح أستاذ الهندسة النووية بجامعة ويسكونسون بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور الدكتور محمد السيد صوان، “إمكانية وصول إشعاعات الانفجار النووي الروسي إلى جمهورية مصر العربية”.

وقد أعلن خلال تصريحات صحفية له، بحسب المعلومات التي تم نشرها عن موضوع وصول إشعاعات الانفجار النووي الروسي لجمهورية مصر العربية خلال الصحف ووكالات الأنباء، أن كل ما تم تداوله عن انفجار يمصنع عسكري لإنتاج نوع جديد من الصواريخ، وقد أوضح أنه لم يسمع عن وصول الإشعاع لمناطق بعيدة عن موقع الانفجار.

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وأكد الدكتور محمد السيد صوان، أنه لا يعتقد وصول تأثيرات الإشعاعات أن تصل إلى جمهورية مصر العربية، وقد أوضح أن ذلك يعتمد على طبيعة الانفجار الذي لا نعلم أي شيء عن تفاصيله، وأشار إلى أن حادث انفجار تشيرنوبل الذي وقع خلال عام 1986، الذي يعد الانفجار الأكبر لم يصل إشعاع إلى جمهورية مصر العربية، ولكن بعض الدول القريبة من أوكرانيا قد لاحظ زيادة محدودة بمستوي الإشعاع.

ومن جانبه فقد كشف استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ عضو مجلس الطاقة العالمي الدكتور مهندس ماهر عزيز بدروس، أن الانفجار النووري الذي شهدته الدولة الروسية له تأثيرات كبرى، ولكن تلك التأثيرات سوف تؤثر بشكل كبير في محيطه.

وقد استبعد عضو المجالس القومية المتخصصة عضو اللجنة القومية لتغير المناخ، خلال تصريحات صحفية، امتداد أي تأثيرات إشعاعية الخاصة بالانفجار النووري بروسيا لمنطقة الشرق الأوسط وإلى دول غرب أوروبا، موضحا أن تأثيرات انطلاق الإشعاعات، والانفجار كحد أقصى سوف تكون بدائرة قطرها 100 كيلو متر.

وأشار الدكتور ماهر عزيز بدروس إلى أن الدولة الروسية قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية بالمناطق المحيطة من خلال تحذير السكان من الخروج من مساكنهم، وتوزيع مواد من “اليود”، وهي إجراءات تعج مناسبة لأن شدة الإشعاع سوف تحدث لها اضمحلال مع الزمن.

وأضاف أن هذا الانفجار على أقصى تقدير، لن يكون بقوة انفجار تشيرنوبل الذي وقع خلال عام1986 على مشارف أوروبا الشرقية، وكان أقصى امتداد لتأثيرات الناتجة عنه في بعض من دول شرق أوروبا.

وكما أوضح استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ عضو مجلس الطاقة العالمي، أن التأثيرات الإشعاعية الناتجة عن الانفجار النووري، سوف يحدث لها اضمحلال مكاني، واضمحلال زماني أيضاً، كما أن الأثر الإشعاعي سوف يتبدد مع مرور الوقت.

الانفجار النووي بروسيا

وخلال وقت سابق فقد صرحت “وكالة روساتوم الحكومية”، والتي تشرف على كافة المشروعات النووية بروسيا، إن خمسة من موظفي الوكالة الذرية الروسية، قد لقوا مصرعهم بسبب الانفجار الذي وقع يوم الخميس، بموقع للتجارب العسكرية القائم في شمال الدولة الروسية.

وأوضحت وكالة روساتوم الحكومية خلال بيان نشر، يوم السبت، عبر موقع الوكالة الرسمي عبر الإنترنت، عن مقتل 5 من موظفي “شركة روساتوم”، أثناء اختبار نظام الدفع النفاث السائل، كما أصيب 3 من زملائنا بحروق متفاوتة الشدة، وأضافت الوكالة أن ما حدث يعد مأساة خلال الأعمال المتعلقة بالدعم الهندسي، والدعم التقني للمصادر النظيرية بنظام الدفع السائل.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن شخصين قد لقيا حتفهما أثناء اختبار ما، أطلق عليه “نظام الدفع النفاث السائل”، وأنه لم يتم إطلاق أي مواد خطيرة بالجو.

وأصدرت السلطات المحلية بسيفيرودفينسك، خلال البيان الصادر عنها يوم الخميس، الذي تم حذفه خلال وقت سابق، وقد جاء فيه إنها قد سجلت ارتفاعًا إشعاعيًا في تمام الساعة 11:50، يوم 8 من شهر أغسطس، لعام 2019، سجلت أجهزة الاستشعار بسيفيرودفينسك زيادة قصيرة الأجل في خلفية الإشعاع.

وتابع البيان، “عن استمر الإشعاع من تمام الساعة 11:50 إلى تمام الساعة 12:30، وقد انخفض مستوى الإشعاع، مع حلول الساعة 14:00، لم تتجاوز قراءات المستشعرات عن 0.11 ميكروسيفيرت/ الساعة بحد أقصى 0.6 ميكروسيفيرت/ الساعة. من مستويات الإشعاع بسيفيرودفينسك طبيعية.

ويعد الانفجار الذي وقع بالقرب من منطقة سفيرودفينسك، فهذا يعد من أحد الحوادث الـ 3 التي وقعت في الدولة الروسية خلال الأسبوع، قد هزت تلك الانفجارات مستودع الذخيرة بمنطقة “كراسنويارسك” مما أسرف عن أصابة العشرات.

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