اكتشاف الجنة التي كانت قبل 45 عاماً التي عاش فيها الإنسان

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قام موقع المجلة العلمية المتخصصة “ساينس أليرت”، بنشر تقرير مثير يفيد عن اكتشف علماء آثار، أقدم مستوطنة بشرية قد عاش فيها الإنسان قبل 45 ألف عاماً.

تقع تلك المستوطنة أو القرية التي تم اكتشافها بمنطقة جبلية مرتفعة في الدولة الإثيوبية، وتحديداً على أعلى هضبة سانيتي الموجودة ضمن جبال بالي، على حسب التصريحات التي أعلنها الفريق العلمي الدولي الذي قامت باكتشاف القرية، حيث إن الإنسان القديم قد اضطر في ظل ندرة المياه في السهول والوديان، إلى تسلق جبال بالي، كما اعتمد الانسان في تلك الجنه على شرب مياه القمم الجليدية الذائبة، وقد اعتمد الإنسان في غذائهم فيها على فئران الغابات.

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وقد أعلن التقرير إن الأسلاف الذين قد عاشوا بتلك المنطقة، أقاموا بيوتاً بالجبال خلال فترة العصر الحجري القديم، كما عثر العلماء على كهف حجري يسمى “فينشا هابيرا” يوجد بجواره ما يقرب من 5 ينابيع، وقد اعتبروا أن تلك المنطقة هي أقدم مستوطنة بشرية بالعالم.

كما عثر الفريق العلمي على عدد كبير من القطع الأثرية الحجرية، وكذلك تم العثور على شظايا الفخار، وشظايا عظام القوارض، وكذلك بيض النعام، وبقايا زجاجية بالإضافة إلى العثور على بقايا مواقد النار، وأدوات إعداد الطعام.

وقد كشف الفحص أن القطع الأثرية المكتشفة تعود لفترة زمنية تتراوح ما بين 47000 إلى 31000 عاماً.

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