تزامنًا مع الموجة الحارة.. تعرف على إرشادت التعامل مع الطقس الحار

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا حذرت فيه من طقس الغد الجمعة، إذ ذكرت أن محافظات الجمهورية تشهد طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا.

ووفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.فإن درجات الحرارة سجلت 32 درجة على السواحل الشمالية و32 درجة على السواحل الغربية، و39 درجة على القاهرة، وتراوحت بين 42 و44 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، و41 درجة على جنوب سيناء والغردقة، بينما سجلت نسب الرطوبة 90% على المناطق الشمالية، و80% على القاهرة والوجه البحري، و50% على شمال الصعيد و20% على الجنوب.

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ونظرًا لهذا الطقس شديد الحرارة الذي تشهده البلاد في “الويك إند” وفي إطار الدور الخدمي الذي يحرص علي القيام به موقع “مصر 365” .. إليكم بعض الإرشادات التي على القراء اتباعها، وفق ما ذكره الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية والمناعة في المركز البريطاني لعلاج السمنة في تصريحات صحفية سابقة، وهو ما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد، فضلًا عن موقعي “Bright side” و”wikihow”، في السطور التالية:

1- للهروب من الموجة الحارة عليك بالابتعاد عن حرارة الشمس بقدر الإمكان خاصة وقت الظهيرة.

2- يجب على كبار السن التزام المنازل خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

3- عدم الخروج لكلا من مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والحساسية والأطفال ومرضى ضغط الدم والسكري إلا للضرورة.

4- يجب شرب من 2 إلى 3 لتر مياه للحد من الشعور بالحر، وتناول الفاكهة الصيفية المرطبة كالبطيخ والتفاح، ويمكنك ذلك عن طريق تناول ثمرة أو نصف ثمرة فاكهه مع كوب مياه.

5- مراعاة تخفيف الملابس خلال فترات النهار وخاصة وقت ذروة الموجة الحارة.

6- يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة دون ارتداء كاب أو واقي رأس.

7- مراعاة تناول كوب من عصير العنب البارد الذي يحتوي على نسبة عالية من السكريات، والمعادن والتي تساعد على إعادة التوازن إلى أعضاء الجسم.

8- بالإمكان وضع كمادات ماء باردة على الرأس والعنق و الأرجل وتحت الإبطين في حالة الإحساس بالحرارة.

9- يجب وضع الكريمات الواقية من الشمس، لحماية الجلد من الالتهاب.

الأرشادات الخاصة بالملابس المناسبة للموجة الحارة:

10- يجب اختيار الملابس المصنوعة من خامات جيدة التهوية بمعنى أن يستطيع الهواء المرور عبر نسيجها، والتي تحافظ على برودة الجسم مثل القطن أو الكتان أو الجيرسيه، وتجنب الملابس المصنوعة من البوليستر أو النايلون أو الحرير، و لا ترتدي العديد من طبقات الملابس، واعتمدي حذاءً مريحًا وجيد التهوية.

11- اختر السراويل القصيرة (الشورت) والقصات والتصاميم الواسعة مثل الفساتين ذات قصة الجرس (A-line) والتي تكون فضفاضة عند الذراعين والصدر والخصر، و الأقمشة ذات الألوان الفاتحة، وتجنب ارتداء الألوان الداكنة وألوان الأحجار الكريمة مثل الزمردي والبنفسجي والأزرق. عليكِ أيضًا تجنب الملابس السوداء حيث إنها تحبس الضوء مما يزيد من شعوركِ بالحر.

12- ارتداء غطاء للرأس لتجنب الإصابة بضربات الشمس

الأرشادات الخاصة باستخدام الفلاتر والمكيفات:

13- عليكم بتنظيف فلاتر المياه جيدًا حتى لا تعطي الحرارة فرصة للبكتيريا بالتسبب بأضرار للمواطنين.

14- ضرورة ضبط التكييفات على درجات تتراوح من 25 إلى 27 درجة

الأرشادات الخاصة بالإسعافات الأولية للمصابين بضربة شمس:

15- وضع الشخص المصاب بضربة الشمس في الظل، ويفضل أن يكون تحت المروحة أو المكيف.

16- وضع الشخص في وضعية الاستلقاء، وتخفيف ملابسه، ومحاولة تبريد جسمه بالماء البارد أو عمل “كمادات”.

17- شرب المياه مع بعض السكر لتجديد محتوى الماء في الجسم.

18- إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو صداع حاد، يمكن إعطاؤه كبسولات الباراسيتامول.

ولكن في حال إذا لم يستجيب المصاب لتلك الإسعافات الاولية يجب نقلة فورًا إلى أقرب مستشفى.

وهنا يجدر السؤال.. كيف تؤثر الموجات الحارة على أجسامنا؟

وللإجابة على هذا التساؤل يوضح البروفيسور إيكهارد برايتبارت رئيس الجمعية الألمانية للوقاية من الأمراض الجلدية، أن التعرض لأشعة الشمس يعتبر شئ مفيد للنفس والجسد على حد سواء؛ حيث إنه يساعد على إفراز هرمونات السعادة ومن ثم تحسين المزاج والشعور بالراحة النفسية من ناحية، كما أنه يساعد الجسم على إنتاج فيتامين D3 المهم لصحة العظام من ناحية أخرى.

ويضيف طبيب الأمراض الجلدية الألماني، أنه على الرغم من تلك الفوائد السابقة إلا أن التعرض لأشعة الشمس أيضا له بعض المخاطر الصحية؛ فإلى جانب خطر الحروق الشمسية ترفع الأشعة فوق البنفسجية خطر الإصابة بسرطان الجلد، علما بأنه مع تكرار الإصابة بالحروق الشمسية يرتفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، و قد يتسبب في ظهور حمرة منتصف الوجه والأوعية الدموية الرفيعة خاصة حول منطقة الأنف.

وأشار رئيس الجمعية الألمانية للوقاية من الأمراض الجلدية إلى أن التعرض المباشر لاشعة الشمس يؤدي الى شيخوخة مبكرة. كما ينتج عنه ظهور النمش بأحجام كبيرة وشامات الشيخوخة (Age spots) والتجعدات وما يسمى (Actinic Keratoses)، وتصيب الأشخاص بالجفاف، وبضربة الشمس التي تكون مميتة في أغلب الاحيان.