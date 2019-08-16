تعرف على الأكواد الخاصة بإلغاء الخدمات التي تسحب رصيد العملاء بشركات المحمول

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الكثير منا يفاجأ كل يوم بتناقص رصيده من شحن المحمول أو الخصم منه على مدار الساعة دون إذن العميل أو معرفة سبب وراء ذلك، كذلك يتلقى العملاء من جميع شركات المحمول العديد من الرسائل النصية من شركات الاتصالات تتعلق بإضافة لكول تون أو خدمات قيمة مضافة جديدة دون أن يطلبوا ذلك.

وحرصًا من موقع “مصر 365” على القيام بالدور الخدمي لدي القراء فإننا نرصد لكم في التقرير التالي أكواد إلغاء تلك الخدمات التى تسحب رصيد العملاء، وتتسبب في تناقص الرصيد من العملاء من دون علمهم.

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بداية بالنسبة لعملاء شركة أورنج فإن كود الإلغاء هو #8888# ، أما عملاء فودافون فهو *010*010# ، بينما يمكن لعملاء اتصالات إلغاء تلك الخدمات من خلال طلب كود *166# .

وكانت مؤشرات قد أصدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تحدثت عن زيادة عدد مشتركي شركات المحمول لـ 260 ألف عميل بنهاية إبريل الماضي، هذا بعد تراجع استمر على مدار أكثر من عام، ليبلغ إجمالي عدد المشتركين إلى 93.7 مليون مستخدم.

كذلك أوضحت نفس المؤشرات أن شركة فودافون احتفظت بصدارة السوق بإجمالى عدد مشتركين نحو 39.4 مليون مشترك خلال إبريل بزيادة بنحو 108 ألف مشترك مقارنة بـ39.2 مليون مشترك مارس الماضي، وبلغت حصتها السوقية من سوق المحمول بنهاية الربع الثالث حوالي 42% من إجمالي السوق.

بينما تصدرت شركة أورنح المركز الثاني من حيث عدد المشتركين، حيث بلغ عدد مستخدمي شبكاتها حوالي 28.74 مليون مشترك بنهاية إبريل 2019، بانخفاص بنحو17 ألف مشترك، مستحوذة على 30% من سوق الاتصالات وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة اتصالات مصر في المركز الثالث بنحو عدد مشتركين 19.87 مليون مشترك بنهاية إبريل محققة زيادة 20 ألف مستخدم جديد وبحصة سوقية بلغت 21%