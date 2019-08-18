إليكم.. الطريقة الصحيحة لاختيار السمك الطازج

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السمك يعد من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها إليها الجسم البشري، كما أن الأسماك تعد من أنفع أنواع اللحوم بسبب ضمان الطعام الذي تناولته الأسماك خلال دورة حياتها داخل المياه، ومع ذلك فهناك بعض من الأماكن التي تقوم ببيع الأسماك المجمدة، وتقوم بممارسة بعض أنواع من الغش للمستهلك و إيهامه أن تلك الأسماك طازجة

علامات تساعدك على اختيار السمك الطازج

يجب أن تكون لون خياشيم الأسماك حمراء كلون الدم أو وردي غامق.

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أن يكون لحم السمك متماسك، وليس طرياً.

عند الضغط على جسم السمكة، لا تترك يدك علامة، وترجع السمكة لشكلها الأساسي.

يجب أن يكون الأسماك خالية من المواد اللزجة.

يجب أن تكون لون عين السمكة فاتحاً، وصافياً.

يجب أن تكون السمكة لامعة.

يجب أن تكون قشور السمكة لاصقة بالسمكة صعب تقشيرها.

يجب أن تكون السمكة ذات مظهر لامع.

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