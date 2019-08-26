من استخدامتها إصلاح الأحواض والمراحيض.. إليكم أضرار تناول النودلز

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قام عدد من مستخدمي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو يظهر فيه العديد من استخدامات “النودلز”، سريعة التحضير التي يحبها ويقبل على تناولها العديد من الأشخاص.

وقد رصد هذا الفيديو استخدامات أخرى للنودلز غير مرتبطة بالطعام، حيث يتم استخدام “النودلز” من أجل تصليح المرحاض والسيارات، وتصليح الأحواض، وتصليح البانيو، والأطباق والأكواب والأرضيات وغيره من الاستخدام ، من خلال وضع “النودلز” على المكان المكسور، أو المكان الذي يحتاج إلى إعادة تصليح، ويقومون بوضع مادة عليه ثم الصنفرة، ويعود هذا المكان المسكور إلى شكله وكأنه جديد.

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فوايد رهيبة للأندومي.. شوفوا بيعملوا بيه ايه فوايد رهيبة للأندومي.. شوفوا بيعملوا بيه ايه Posted by ‎دموع‎ on Thursday, August 8, 2019

هذا الأمر قد أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، حيث تفاجأ عدد كبير من مستخدمي موقع “فيس بوك”، من هذا الفيديو، حيث أن العديد من الأشخاص يقبلون على تناول “النودلز”، وجاءت التعليقات بين مؤيد ومعارض حيث أن النودلز طعام، واستغراب البعض من استخدام النودلز يمكن خلال عمليات الإصلاح، فيما قام العديد بمشاركة مقطع الفيديو للاشخاص المحيطين بهم يعرفون أنهم يتناولون النودلز.

أعلن استشاري التغذية العلاجية الدكتورة ليندا جاد الحق، عن السبب الذي يؤدي إلى استخدام النودلز في عمليات الإصلاح حيث أن قوة النودلز السريعة التحضير بحيث يمكن صنفرتها، وإصلاح أي شيء مكسور بها، بأنها تحتوي على مركب كيميائي يسمى “مونو صوديوم جلوتامات” يستخدم كمضاف غذائي، ويسمى أيضا “E621″، أو يعرف باسم “الملح الصيني” ، كما أنه موجود في مكعبات مرقة الدجاج.

وأضافت الدكتور ليندا جاد الحق أن تلكم المادة، هي التي تجعل النودلز قوية، ويمكن استخدام في عمليات الصنفرة، وعمليات الإصلاح، ووصفت الطبيبة استخدام تلك المادة بأنه “مشكلة كبيرة”، واستخدام تلك المادة يعد من الأمور الغير صحية الضارة لصحة الإنسان.

تناول النودلز بكثرة يؤثر على الجهاز العصبي

صرحت استشاري التغذية الدكتورة إيمان سالم، إن تلك المادة المستخدمة في صناعة النودلز تجري إضافتها إلى بعض الأطعمة، من أجل أن يكسب طعم مميز إلى الطعام المستخدمة فيه، كما أن تراكم تلك المادة في جسم الإنسان يؤثر بشكل سلبي على صحة الجهاز العصبي حيث يجب عدم تخطي قدر معين من تناول تلك الأطعمة التي تحتوي على مادة “جلوتاميت الصوديوم”.

وأوضحت أن تناول تلك المادة سواء للأطفال أو الكبار بشكل تراكمي، ومستمر، خلال العديد من الأعوام تؤثر على الجهاز العصبي، الأمر الذي يضر صحة المخ، وغيرها من الأجهزة بجسم الإنسان.

مخاطر إدمان النودلز

حذر أخصائي التغذية الدكتور أسامة مندور، من خطورة إدمان تناول النودلز سريعة التحضير، وتناولها أكثر من مرة خلال الأسبوع، وأضاف أن هذا الأمر لا يعني أن يمنع الشخص نفسه من تناولها، ولكن مرة واحدة بالأسبوع تكفي، حتى لا ضارة لصحة الإنسان، حيث أن تناول النودلز بكثرة تؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية.

فما هي أضرار إدمان النودلز؟

تدخل ضمن مكونات النودلز “الملح الصيني” والذي يؤدي استخدامه لفترات كبيرة لترسب في الدماغ، فيؤدي إلى تلف خلايا الدماغ، ومن الممكن بعد ذلك أن يؤدي إلى إصابة الإنسان بسرطان الدماغ.

عندما يكبر الشخص فمن الممكن، أن تصاب بمرض الزهايمر، أو مرض ضعف الذاكرة.

يحتوي النودلز على مجموعة من النشويات، وبعض من الدهون، فبالتالي عندما يتناولها الطفل، لا يصل له البروتينات، أو أي فيتامينات، أو أي معادن يعتمد عليها.

يؤدي تناول النودلز لإتلاف الخلايا العصبية فيؤدي للإصابة بالمرض الرعاش، أو وقوع بعض من المشاكل العصبية.

تحتوي “النودلز” على مادة “البروبيلين” الذي يستخدم لجعل “الكيس” به رطوبه، وبالتالي يؤثر هذا بشكل كبير على صحة الإنسان، حيث أن ترسب تلك المدة بعد فترة بالكبد مما يؤدي لوقوع مشكلة كبرى بخلايا الكبد، أو قد يتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي.

الإصابة بالصداع الشديد.

إصابة النساء بـ اختلال بالهرمونات.

يؤدي تناول النودلز بكثرة إلى ضعف عضلة القلب.

نسبة الدهون المتواجدة في النودلز، تؤدي لزيادة الكوليسترول في الدم، فتتسبب في حدوث الجلطات أو الإصابة بمرض السكر.

“متلازمة الأيض”، فهي عبارة عن “ضغط، وسكر، ودهون، وسمنة” وتبعاً للإحصائيات الصادرة من قبل أحد العلماء فإن الشخص الذي يتناول النودلز مرتين بالأسبوع من الممكن أن يصاب بمتلازمة الأيض.

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