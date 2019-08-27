كويكب عملاق يهدد الأرض.. وناسا تعلن عن الموعد

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أطلقت وكالة علوم الفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم الثلاثاء، تحذيرات من اقتراب كويكب عملاق قد يصطدم بكوكب الأرض، وهو الأمر الذى قد أكده ايلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس، الذي قد أشار لعدم امتلاك أي وسيلة دفاع ضد هذا الكويكب العملاق.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فقد حذر ايلون ماسك من أن حجم الكويكب العملاق قد يتخطى ضعف حجم برج “شارد” في لندن، الذي يعد أضخم مبنى في المنطقة الأوروبية، وسوف يمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الأرض خلال شهر سبتمبر القادم ، ومن المرجح أن يضرب كوكب الأرض، بحسب التقديرات التي أعلنت عنها وكالة علوم الفضاء “ناسا”، خلال يوم 14 من شهر سبتمبر القادم.

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يبلغ عرض الكويكب العملاق أكثر من 650 مترًا. وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن “الوحش الفضائي” سوف يمر على كوكب الأرض بسرعة 14 ألف ميل/ الساعة، وسوف يقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة تقرب من 3.3 مليون ميل، ويأتي ظهور الكويكب العملاق بعد آخر مرة ظهر فيها خلال بداية شهر سبتمبر لعام 2000، أي أن الكويكب العملاق يظهر كل 20 عاماً تقريباً.

وأكدت الصحفية أن مرور الكويكب العملاق سوف يتكرر مرة أخرى خلال عام 2038، من جانبها، فق أعلنت وكالة علوم الفضاء “ناسا”، أنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب العملاق مع كوكب الأرض، إلا أن رئيس وكالة علوم الفضاء الأمريكية، جيم بردنشتاين، قد حذر خلال وقت سابق من احتمالية اصطدام الكويكب العملاق القاتل خلال فترات المستقبل بكوكب الأرض.

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