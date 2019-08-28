10 أماكن ترفيهية للأطفال في الإجازة الصيفية قبل بدء العام الدراسي

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خلال تلك الأيام التي تعد هي آخر أيام الإجازة الصيفية قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020 التي من المقرر أن تبدأ يوم 11 من شهر سبتمبر القادم لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول والصف الثاني من مرحلة التعليم الابتدائي، وسائر المراحل الدراسية خلال يوم 21 من شهر سبتمبر القادم.

ومع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، يترك الأطفال إجازتهم الصيفية الطويلة ليقبلوا على العام الجديد المليء المذاكرة وحضور الحصص الدراسية والاستيقاظ مبكرلً، لذا يستعرض موقع مصر 365 خلال السطور القادمة ، عدد من الأماكن التي يمكن خلالها أن يقوم الأطفال بتوديع أيام الأجازة الصيفية ويستقبلون العام الدراسي الجديد بنفسية جيدة.

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جرافيتي كود

يعد جرافيتي كود هو تجربة فريدة للطفل حيث يقوم الطفل بالقفز في الهواء الطلق، وتخلص من جميع الطاقات السلبية التي بداخله، وذلك من خلال زيارة أول مركز ترامبولين بمصر، حيث أن زيادة جرافيتي كود يعد تجربة ممتعة للغاية، وتستحق أن يخوضها الكبار والصغار، كما يمكن لعب كرة السلة أيضاً هناك أثناء القفز على الترامبولين، كما أن هناك العديد من الألعاب الأخرى التي يمكن ممارستها من خلال زيارة مركز الترامبولين، سعر تذكرة الدخول للفرد 130 جنيهاً، حيث تفتح الأبواب أمام الزائرين من تمام الساعة الـ 12 صباحًا وحتى تمام الساعة الـ 12 مساءً

ماجيك بلانيت

تعد ماجيك بلانيت مكان ترفيهي للأطفال داخل “كارفور المعادي”، يقدم ماجيك بلانيت العديد الألعاب للأطفال، وألعاب فيديو إلى جانب وجود المراجيح، والسيارات التصادمية، يتم تشغيل الألعاب خلال ماجيك بلانت عن طريق كارت ألعاب الذي يتم شراؤه، وشحن اللعبة فيه في البداية بقيمة 10 جنيهات، فما فوق، تفتح المدينة أبوابها من تمام الساعة الـ 10 صباحاً وحتى تمام الساعة الـ 12 مساءً.

دريم بارك

تعد دريم بارك هي جزء من مدينة دريم لاند، وتتكون من دريم بارك من 7 مناطق، تحتوي كل منطقة منها على مجموعة من الألعاب المثيرة، ومنها منطقة مخصصة لألعاب الأطفال الجديدة، وأسعار التذاكر “التذكرة السيلفر بقيمة 130 جنيه”، والتذكرة الجولد، بسعر 180 جنيه، تفتح مدينة دريم بارك أبوابها يومياً من تمام الساعة 9 صباحاً وحتى تمام الساعة 10 مساءً.

قرية فجنون

يتكون اسم القرية من اسمين وهما “فن، جنون”، فجنون هي أحد الأماكن النادرة داخل الدولة المصرية، حيث أن قرية فجنون مخصصة للترفيه، والتعليم في نفس الوقت، ويمكن للأطفال، والآباء الاستمتاع خلال زيارة قرية فجنون ، وممارسة العديد من الأنشطة المختلفة منها: “التلوين على الحائط، أو اللعب بالطين”، كما يمكن للأطفال أن يختاروا ما بين الركوب على ظهر الخيل أو الركوب على ظهر الحمار أو ركوب الجمل”، ويستقبل المكان الزوار من تمام الساعة الـ 9 صباحاً وحتى تمام الساعة الـ 5 مساءً، أما عن بالنسبة إلى أسعار تذاكر الدخول والأنشطة فهي بقيمة 60 جنيه ويضاف إليها 40 جنيه لكل نشاط إضافي.

منتزة كيدزانيا

يعد منتزه كيدزانيا العالمي هو منتزه للتعليم الترفيهي للأطفال، ومصمم بالمحاكاة مع المدن الحقيقية من أجل توفير فرصة للأطفال من سن الـ 4 سنوات إلى سن الـ 14 عاماً للعب الأدوار المقبلين عليها فعلًا عند بلوغ حياتهم المهنية، ولكي تكتمل التجربة، فإن الطفل يقوم بنفسه بكافة المعاملات المالية، في مقابل قيامه بالعمل أو التسوق أو الترفيه مستخدماً عملة مدينة كيدزانيا التي يطلق عليها “كيدزوس”، ويتم استخدام تلك العملة من أجل شراء المنتجات والخدمات، وتستقبل المدينة زائريها يومياً من تمام الساعة 10 صباحاً وحتى تمام الساعة الـ 10 مساءً.

مزار Funtopia

يقع في مزار Funtopia في مول الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وهو مطبخ صغير يتعلم فيه الأطفال فنون الطهي بأنفسهم، فهو مكان لتعليم الصناعات اليدوية، بالإضافة إلي وجود مساحة مخصصة للألعاب، فهو مكان مليء بالحيوية، وملئ بالألوان المبهجة والألعاب المختلفة للأطفال، سعر تذكرة الدخول 40 جنيه.

Break out

يقع Break out في منطقة التجمع الخامس، وهي عبارة عن لعبة من ألعاب الهروب من الغرفة، حيث يعتمد على فكرة الخطف ومحاولة الهروب من خلال لعبة مبتكرة تعتمد على حبس مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم من 2 إلى 5 أفراد، يتم خطفهم من السجن أو من المعمل أو من المقبرة، وعليهم أن يحرروا أنفسهم خلال مدة 60 دقيقة.

حديقة Ski egypt الثلجية

تعد حديقة Ski egypt أكبر حديقة ثلجية بمصر، تتضمن على عدد من الأنشطة بدرجة حرارة أقل من 2 درجة مئوية، بمكان للاستمتاع بتجربة الكهف الجليدي، والتزحلق ليعيش الشخص تجربة العيش وسط جبال الثلج، توجد حديقة Ski egypt في مدينة الـ 6 من أكتوبر.

ملاهي آيزون

ملاهي آيزون هي عبارة عن مجموعة من الألعاب الخاصة بـ البولينج، والبلياردو وبالإضافة إلى ألعاب الفيديو، ويتيح المكان لزائره فرصة استعادة نشاطه من خلال ممارسة العديد من الأنشطة، توجد ملاهي آيزون في مدينة نصر.

Club Liko

يقع Club Liko بمدينة 6 أكتوبر، وهو مكان مصمم للأنشطة الداخلية، والأنشطة الخارجية للأطفال، يقدم المكان كافة الأنشطة الترفيهية للأطفال، مثل التمثيل والغناء وكرة السلة، وتعلم كافة الأنشطة مثل تعلم فنون الطهي، وتلوين، ورسم وكافة الأنشطة، كذلك يستكشف الأطفال مجموعة كبيرة، ومتنوعة من اللعب الحر الداخلي والخارجي إلى جانب وجود بعض الأنشطة الإرشادية، ويسمح المكان لجميع الأطفال الزائرين بتوسيع خيالهم، وإظهار قدراتهم الكاملة، حيث تم تصميم المكان من أجل تلبية احتياجات الأطفال الاستكشافية من خلال الأنشطة المختلفة، مواعيد العمل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من تمام الساعة الـ 10 صباحاً وحتى تمام الساعة 7 مساءً، ومن تمام الساعة الـ 12 ظهراً إلى تمام الساعة الـ 9 مساءً خلال يوم الخميس ويوم الجمعة.

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