نصائح من وزارة الكهرباء لترشيد استهلاك الثلاجة

Advertisements

قدمت اليوم الخميس وزارة الكهرباء عبر الموقع الرسمي الخاص بها، العديد من النصائح الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء المستهلكة بالثلاجات الكهربائية من أجل خفض الاستهلاك بنسبة 25%.

نصائح لترشيد استهلاك الثلاجة من الكهرباء

اختيار الثلاجة الأكثر كفاءة، أي اختيار الثلاجة الأقل استهلاكاً للكهرباء، وذلك عند شراء الثلاجة، ويتمّ التعرف على هذا من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على جسم الثلاجة الخارجي.

يفضل أنَّ يكون الفريزر ممتلئ بشكل كامل، مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

فصل التيار الكهربي عن الثلاجة بحالة مغادرة المنزل، لمدة لا تزيد على أسبوع، مع تنظيف الثلاجة، وترك باب الثلاجة مفتوح.

استخدام مبرد مياه للشرب، بدلًا من فتح الثلاجة عدة مرات على مدار اليوم.

ترك فراغ من جميع جوانب الثلاجة، لا يقل عن 1 بوصة من أجل السماح بمرور الهواء حول ملف المكثف.

التأكد من أن الثلاجة تعمل بكفاءة، فهي أكثر الأجهزة المستهلكة للطاقة بالمنزل.

التأكد من نظافة المكثف المتواجد خلف الثلاجة.

التأكد من غلق باب الثلاجة، وعدم محاولة فتحه بدون داع، وعند فتح باب الثلاجة يتم غلقه سريعاً لعدم تسرب الهواء البارد من داخل الثلاجة إلى الخارج ودخول هواء ساخن إلى الثلاجة.

يجب أن يتم إذابة الثلوج من وقت لآخر حتى لا يزيد سمك الثلج عن 1/4 بوصة داخل الثلاجة.