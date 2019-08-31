علي جمعة ينصح المسلمين في بداية العام الهجري الجديد: “جدد حياتك”

31 أغسطس، 2019
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جمعة يوصي بعملين خلال النصف الثاني من شعبان وقبل حلول رمضان
علي جمعة
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مع بداية عام هجري جديد، وجه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، نصيحة مهمة في بداية العام الهجري الجديد الموافق اليوم السبت مع غرة شهر الله المحرم، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكتب “جمعة” في تدوينته: “جدد حياتك مع الله، واستقبل ربك بيوم جديد، وأنت موقن بإجابته وموقن بالصفاء، وانو في قلبك ألا يجدك في مكان قد نهاك عنه، لا تيأس من كثرة التوبة، ولا تيأس من تدافع الذنوب، ولا تجترئ على تلك الذنوب في جنب الله، استعظم الذنب في قلبك، ودعه وألقه وراء ظهرك، ثم تب وتناسى، وابدأ حياةً جديدة بيومٍ جديد، والتزم بالحلال والحرام”.

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