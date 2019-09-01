أغلى 7 مباني بالعالم العربي.. واحد منها بأراضي الدولة المصرية

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قامت موقع “ستيب فيد” الإماراتي، باستعراض 7 مباني من أغلى المباني بالعالم العربي، ومن بين أغلى المباني بالعالم، وجاء من بين تلك المباني المتحف المصري الكبير القائم في محافظة الجيزة، بجمهورية مصر العربية، إلى جانب العديد من المباني الأخرى بالمنطقة العربية.

أغلى 7 مباني بالعالم العربي

المتحف المصري الكبير بمصر

يقع المتحف المصري الكبير على أراضي جمهورية مصر العربية، وهو على بعد كيلومترين من منطقة أهرامات الجيزة، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير مع نهاية العام الراهن 2019. وسوف يستضيف مبنى المتحف المصري الكبير، الذي تبلغ قيمته ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي، أكثر من 100.000 قطعة أثرية مصرية قديمة، منها ما يقرب من 3.500 قطعة أثرية تعود إلى الملك توت عنخ آمون.

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والغرض من الحجم الضخم للمتحف المصري الكبير، الذي تبلغ مساحته ما يقرب من 5.2 مليون قدم مربع، هو جعل المتحف المصري أكبر متحف بالعالم مخصص للحضارة الفرعونية المصرية، وقد أعلن المدير العام للمتحف، طارق توفيق، فإنه “سوف يكون متحف القرن الـ 21”.

وأضاف طارق توفيق، “لقد تم أخذ كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة في الاعتبار من أجل جعل تلك التجربة تجربة لا تنسى للزائر، لكن في الوقت نفسه يوفر أفضل بيئة ممكنة للقطع الآثرية”.

أبراج البيت بمكة المكرمة، في أراضي المملكة العربية السعودية

يعد فندق برج ساعة مكة الملكي، أو أبراج البيت، وهو 3 أطول مبنى بالعالم، وتبلغ تكلفته ما يقرب من 15 مليار دولار أمريكي، ويقع بمدينة مكة المكرمة المقدسة، على بعد 50 متراً فقط من الكعبة المكرمة، ويحيط به المسجد الحرام، وتتكون أبراج البيت من 7 أبراج يبلغ طول البرج الرئيسي فيها ما يقرب من 601 متر، مكونة من 120 طابق، ويعد أطول برج، وفندق بالعالم، ويُستخدم المبنى، الذي تملكه الحكومة السعودية، بشكل رئيسي كفندق، ولكنه يضم أيضاً مركز تسوق، إلى جانب وجود متحف إسلامي ومساكن خاصة.

فندق قصر الإمارات بأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

ويعد هو ثاني أغلى فندق بالعالم، وهو ثاني فندق من فئة الـ 7 نجوم بالعالم، إلى جانب برج العرب، تصل تكلفة فندق قصر الإمارات بأبوظبي عند بنائه ما يقرب من 3 مليار دولار أمريكي، وتم افتتاح فندق قصر الإمارات بأبوظبي خلال عام 2005، وتم تخصيص ما يقرب من 394 غرفة وجناح فاخر، 6 منها مخصصة للملكية. ويتميز بوجود قبة مغطاة بأوراق الذهب بطول يقرب من 22 قيراطا، بارتفاع يبلغ حوالي 60 متراً، وهي الأكبر بشكل عرضي بالعالم، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لكافة العملاء الوصول لشاطئ خاص، وحديقة بمساحة تصل إلى 1000 هكتار، و12 مطعم، وخدمة الخادم الشخصي على مدار الـ 24 ساعة.

برج الأميرة بمنطقة مرسى دبي، الإمارات العربية المتحدة

يقع برج الأميرة الذي يتكون من 101 طابق، والذي يبلغ طوله ما يقرب نم 414 متراً، والذي تبلغ قيمته ما يقرب من 2.17 مليار دولار أمريكي، في منطقة مرسى دبي، وقد تم اكتمال بنائه خلال عام 2012. وكان أطول مبنى سكني بالعالم خلال عام 2015، يمكن للمقيمين بالمبنى الوصول إلى صالات رياضية، ونوادي اللياقة البدنية، و المسابح، وتحيط بهم الفنادق والمطاعم والمنتجعات من فئة الـ 5 نجوم. ويقع البرج بالقرب من مناطق بارزة مثل “مول الإمارات”.

برج خليفة بدبي، الإمارات العربية المتحدة

لا يزال برج خليفة، وهي صاحب الرقم القياسي العالمي بأطول مبنى بالعالم، حيث يسجل ارتفاع البرج ما يقرب من 828 متراً، ومكون من 160 طابق صالح للسكن، بالإضافة إلى وجود منصات المراقبة، والاستكشافات المبنى، ويقع البرج الذي تبلغ قيمته ما يقرب من 1.5 مليار دولار بمدينة دبي الشهيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد افتتاح برج خليفة خلال عام 2010، فقد أصدرت شركة إعمار العقارية بدبي، وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري قيمة بالعالم إعجابها ببرج خليفة، خلال البيان الصادر، كم تم الإعلان عن بيع نسبة 90% بشكل فعلي، ويضم المبنى ما يقرب من 170 ألف متر مربع من المساحة السكنية.

فندق برج العرب جميرا بدبي، الإمارات العربية المتحدة

تم افتتاح برج العرب الشهير على شكل شراع، الذي يقع بدبي، خلال عام 1999، ولا يزال حتى يومنا الحالي واحداً من أكثر الفنادق إسرافاً بالعالم، إن لم يكن أكثرها إسرافاً، ويبلغ ارتفاع الفندق، الذي تبلغ قيمته ما يقرب من مليار دولار أمريكي، 321 متراً، وقد تم بناؤه على جزيرة من صنع الإنسان على حافة الخليج العربي، ويقدم فندق برج العرب لعملائه ما يقرب من 201 جناح دوبلكس فاخر بتكلفة تبدأ من قيمة 1000 دولار أمريكي لليلة الواحدة، وتصل إلى ما يقرب من 24 ألف دولار أمريكي في الليلة الواحدة، ويضم الفندق 9 مطاعم، وبارات عالمية المستوى، وقد تم تنفيذ فندق برج العرب إلى الشاطئ الخاص، بالإضافة إلى إقامة 5 مسابح، وسيارة رولز رويس يقودها سائق.

متحف قطر الوطني في الدوحة، بالدولة القطرية

تقدر تكلفة المتحف الوطني القائم في الدولة القطرية ما يقرب من 434 مليون دولار أمريكي، وقد تم تصميمه من قبل المهندس المعماري الفرنسي، “جان نوفيل”، ويبدو متحف قطر الوطني، وكأنها وردة صحراوية، وهو معدن يتبلور بنمط نمو وردة فريدة من نوعها في ظل ظروف معينة، وقد تم افتتاح المتحف أبوابه خلال يوم 28 من شهر مارس لعام 2019، يحيط بالمبنى حديقة ذات مناظر طبيعية على مساحة تقرب من 112،000 متر مربع.

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