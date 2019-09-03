تثير مشاعر الحب وتحارب الكآبة.. تعرف على فوائد تربية القطط

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يحب الكثير من الناس تربية القطط والعيش معهم وتقديم الرعاية لهم، ولكن يبدو أن لتربيتها فوائد عديدة، حسبما ذكرت دراسة جديدة أن رعاية القطط لها فوائد كبيرة لأصحابها، حيث تساعدهم على التغلب على مشاعر الكآبة والحزن.

ووفقا لموقع “العربية”، تفرز القطط ما يعرف بهرمون الأوكسيتوسين، عبارة عن هرمون معروف بإثارة مشاعر الحب والثقة.

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كما أثبتت إحدى الدراسات دور القطط في مساعدة الأطفال، الذين يعانون من مرض التوحد في التقليل من أعراضه لديهم، بالإضافة إلى أن لها دور أيضا في تحسين النوم، وفقا لما أظهرت دراسة أجراها معهد “مايو كلينك”، أن 41% من الأشخاص الذين لديهم قطة قالوا إنهم ينامون بشكل أفضل بفضل حيوانهم الأليف.

ويمكن أن يقلل امتلاك قطّ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، بالإضافة إلى الحماية من الإصابة بالسكتة الدماغية، لأنها تساعد في التقليل من التوتر.

ويزيد التعرض لوبر وجلد هذه الحيوانات الأليفة من مقاومة المواد المسببة للحساسية، مما يقلل من خطر الحساسية والربو، بالتالي يزيد المناعة، كما أن خرخرة القط يعد علاج، حيث إن صوت الخرخرة الذي تصدره القطط يصل تردد اهتزازه مابين 20 إلى 140 هرتز، وتعد خرخرتها أحد أكثر الأصوات راحة في العالم، كما أن الترددات في نطاق 18-35 هرتز لها تأثير إيجابي على حركة المفاصل.