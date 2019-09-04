5 نصائح هامة لأولياء الأمور قبل العودة للمدارس

4 سبتمبر، 2019
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العودة للمدارس
العودة للمدارس
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تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد في بعض الدول العربية، تبدأ الأسر في إعلان حالة الطوارئ لتشجيع الأطفال والمراهقين على العودة إلى حياتهم المدرسية بحماس ونشاط، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “سكاي نيوز”.

ويفضل أن تتحدث الأسر مع الأطفال والمراهقين بشأن خطط السنة الدراسية وتوقعاتهم لها ووضع حلول لهذه المخاوف عن طريق اتباع النصائح الآتية:

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الحديث المنزلي

يفضل إجراء محادثة في المنزل بشأن العام الدراسي المقبل، وكتابة قائمة بالأمور التي يحتاجها الطفل في السنة الدراسية الجديدة.

ومن المهم أن يتشارك الأهل والطفل في اتخاذ القرارات بخصوص الأمور التي يتوجب القيام بها، ومتى ينبغي القيام بها.

فحص الكتب

يجب أن يفحص أولياء الأمور الكتب المدرسية التي يحتاج إليها الطفل عند الحصول عليها، ويكون ذلك قبيل بدء الدوام المدرسي.

وعند استلام الكتب، من الضروري أن يتصفحها ولي الأمر مع الطفل وإعطاءه ملخصا عما سيدرسه في هذه السنة، لكن بطريقة مشوقة ومشجعة.

ويفضل إعداد مكان مرتب ومريح لوضع المواد التعليمية للطفل.

تحضير جدول زمني

يجب تحضير جدول زمني للشهر الأول، يشتمل على الأيام التعليمية وأيام الإجازات، والاتفاق المسبق مع الطفل على ساعات النوم.

لكن عند الحديث عن هذا الموضوع مع المراهقين، فإنه قد يكون حساسًا، ورغم ذلك يجب الاتفاق على ضرورة تغيير نظام الساعات الذي كان متبعا خلال العطلة، لكي يعودوا إلى النوم مبكرا، نسبيا، ولكي يكونوا يقظين خلال النهار.

قائمة الأطعمة

إذا كانت المدرسة لا توفر وجبة للأطفال؛ فينبغي على ولي الأمر إعداد قائمة بالأطعمة التي يفضلها الطفل.

تشخيص معين

يجب على ولي الأمر النظر جيدًا فيما إذا كان عليه إبلاغ المدرسة عن مرض معين مصاب به الطفل أو عن أي تغيير يذكر عليه إذا كان مريضًا في السابق.

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