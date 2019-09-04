تعرف على فوائد العاشوراء وطريقة تحضيرها

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يعتاد المصريين في العاشر من شهر محرم من كل عام، عل صناعة طبق “العاشورة” والذي يعد من الحلويات المفضلة المميزة لهذا اليوم.

“عاشوراء” هي عبارة عن حبوب القمح الممزوج بالحليب والفانيليا والنشا، وفيما يلي نعرض أبرز فوائد العاشوراء على الصحة العامة، وطريقة تحضيرها، وفقًا للدكتور وفاء سعيد،أخصائي تغذية معتمد من الوكالة الدولية لعلوم الرياضة بأمريكا.

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فوائد العاشوراء

1- تساهم في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، لاحتواء حبوب القمح على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، مثل “المنجنيز، والألياف، والمغنيسيوم”.

2- تحتوي حبوب القمح على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، التي تقلل من فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ،.

3-فقدان الوزن، حيث تساهم عاشوراء في الشعور بالامتلاء والشبع، الأمر الذي يساعد على التقليل من كميات الأطعمة التي يتم تناولها عند كل وجبة، وبالتالي سيتم فقدان الوزن الزائد بطريقة صحية.

4- لاحتواء حبوب القمح على الألياف اللازمة لضبط نسبة الجلوكوز بالدم فإن طبق العاشوراء يعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، ولكن ينصح بعدم إضافة السكر إليها عند تحضيرها، واستبداله بعسل النحل.

5- من الوجبات الصحية للقلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على عنصر البوتاسيوم، الذي يقلل من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بالجسم.

6- تعمل حبوب القمح الكاملة على زيادة معدل تكسير هرمون الإستروجين بالجسم عند زيادته عن المعدلات الطبيعية، ما يقلل من فرص الإصابة بأورام الثدي.

7- تساهم العاشوراء في تقوية العظام وحمايته من الكسور والهشاشة عند التقدم في العمر، فيمكن الحصول على هذه الفوائد عن طريق تناول طبق من العاشوراء.

8- يمثل النشا الموجود في طبق عاشوراء، على التخلص من الإفرازات الدهنية بالبشرة، ويحافظ على نضارتها ونعومتها، كما يؤخر ظهور علامات الشيخوخة عند التقدم في العمر، إلى جانب دوره في علاج حب الشباب، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وفيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين B1 وB2، فضلًا عن الحديد والزنك.

9- تساعد المكسرات عند إضافتها إلى العاشوراء، في حماية الأطفال من خطر الأنيميا، لاحتوائها على عنصر الحديد، كما تحافظ على الصحة الأسنان واللثة، لكونها من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفات.

10-إضافة المكسرات إلى طبق عاشوراء يساهم في زيادة معدل ذكاء صغار السن.

طريقة تحضير العاشورة

المكونات

– ¼ كجم قمح مقشر.

– كوب كبير من الحليب.

– ملعقتين نشا.

– ملعقة فانيليا.

طريقة التحضير

– نقع القمح في المياه من الليل حتى الصباح.

– وضع القمح على نار هادئة، وبعد مرور بضعة دقائق، نضيف إليه النشا الممزوج بالمياه، ثم إضافة الحليب إلى القمح بعد غليه.

_نترك المكونات على النار لمدة 15 دقيقة بعد تقليبها جيدًا.

– وبعد اكتمال النضج، نضع العاشوراء في أطباق، ويضاف إليها المكسرات والفواكه المجففة والزبيب حسب الرغبة.