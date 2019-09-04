بعد انخفاض أسعارها إلى 15 جنيه.. تعرف على الطرق السليمة لحفظ الدجاج

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انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة، حيث أن انخفاض أسعار الدواجن مازال مستمراً، حيث سجل سعر كيلو الدواجن في المزرعة ما بين 15 و16 جنيهاً مصرياً، بهذه الكلمات فقد أعلن رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة الدكتور عبدالعزيز السيد، عن استمرار انخفاض أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية.

تعتبر ربات البيوت تلك هي فرصة ذهبية من أجل شراء الدواجن، وتخزينها بـ “الفريزر”، لكن يجب أن يأخذن في الحسبان بعض من الإجراءات الضرورية من أجل أن تخزين الدجاج بشكل صحيح، الذي يعد من الأمور الضرورية للغاية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد الأسرة، حيث أن عدم حفظ الدواجن بطريقة صحيحة يجعلها عرضة للإصابة ببكتيريا السالمونيلا الخطيرة التي قد تؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي.

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وهناك العديد من الأمور على ربة المنزل أن تتبعها من أجل ضمان نجاح عملية تجميد وحفظ الدجاج، حتى يتم حفظها بشكل جيد وآمن على الصحة، بحسب التصريحات التي أعلنها موقع “the kitchen” المعني بشؤون المطبخ، وشؤون المنزل.

الطرق الصحيحة لحفظ الدجاج في الفريزر

استخدام أكياس خاصة

عادةً ما تقوم ربات البيوت بتخزين الدجاج بالفريز بنفس كيس التغليف النايلون الرقيق الذي يأتي فيه الدجاج من محلات بيع الدواجن أو السوبر ماركت، إلا أن تلك الكيس يعد وسيلة تكاثر البكتيريا، كما أنه مع الوقت نفسه تعمل على تغيير نكهة الدجاج، لهذا من الأفضل أن يتم نقل الدواجن إلى أكياس حفظ طعام خصوصاً في الفريزر.

تفريغ هواء كيس الحفظ

عند وضع الدجاج في أكياس الحفظ من أجل حفظها في الفريزر، لابد من مراعاة أن يكون الكيس مفرغ بشكل جيد من الهواء، حيث أن الهواء يتفاعل مع الدجاج، ويعمل على التعجيل من فساده، ولهذا يجب التأكد من أحكام غلق كيس التخزين على الدجاج، حتى لا يكون عرضة إلى هواء الفريزر.

تقسم الكميات الدواجن المراد حفظها في الفريزر

عند تخزين الدواجن لابد من عدم وضع كمية كبيرة من الدجاج داخل الكيس الواحد، خصوصاً شرائح الدواجن، فلاد من وضع كمية مناسبة التي تتناسب مع الطبخة الواحدة بكل كيس قبل التخزين في الفريزر، حيث أن إخراج الدجاج من الفريزر، وتذويبه، ومن ثم فإن إعادة تكرار تجميد الدواجن أكثر من مرة سوف يعرضها إلى الهدر والإقلال من فوائدها الصحية.

ضرورة الانتباه لفترة صلاحية الدواجن

يعد التجميد هو أفضل وسيلة من أجل حفظ للأطعمة، لكن هذا لا يعني أن الدجاج سوف تكون محفوظ إلى الأبد بالفريزر دون انتهاء صلاحيته، ولهذا على ربة المنزلة تدوين تاريخ الصلاحية على الكيس التخزين، أو الكتابة على شريط لاصق، وتثبيته على كيف التخزين داخل الفريزر.

وبحسب التصريحات التي أعلنت عنها صحيفة “ميرور” البريطانية، فهناك بعض من الأخطاء يقع فيها العديد من الأشخاص عند طهي الدجاج، وتخزينه بالثلاجة أو الفريزر هو عدم معرفة الفترة التي تم فيها تخزين الدواجن ومن ثم لا يتم التعرفة على فترة صلاحية تلك الدواجن والمواد الغذائية المخزنة.

أخطاء شائعة عند تخزين الطعام بالثلاجة:

حفظ الدواجن بالدرج العلوي من الثلاجة

فقد أعلنت خبيرة التغذية ماندي ساشر، للموقع الأسترالي “mamamia”، أنه يجب عدم الاحتفاظ بالفراخ بالدرج العلوي في الثلاجة أو الفريزر، وذلك من أجل تقليل انتقال الملوثات من السوائل التي تتساقط من الأطعمة الأخرى، والرفوف المنخفضة تعد هي أفضل مكان من أجل حفظ وتجميد الدواجن.

خلط الدجاج بالأطعمة الأخرى بالثلاجة

تقع العديد من ربات البيوت عادة في خطأ حفظ الدجاج النيئة مع غيرها من الأطعمة مثل الخضراوات أو الفواكه، وهذا يعد من الأمور الخطيرة، حيث أنه في حال إصابة الدجاج ببكتيريا، فسوف تنتقل تلك البكتيريا إلى سائر الأطعمة بمحيطه في الثلاجة أو الفريزر، لهذا يمكن حفظ بعض المخبوزات برف الدجاج لكن بشرط أن توضع بعلب بلاستيكية محكمة الإغلاق.

أخطاء شائعة عند تحضير الدواجن

أخطاء شائعة عند غسل الدواجن

عند تجهيز الدواجن من أجل الطهي، يجب عدم غسلها إطلاقاً، لأنه عند القيام بهذا، تنتشر جزيئات البكتيريا بكل سهولة في أرجاء المطبخ، وعلى الأسطح المحيطة بها، فبدلاً من ذلك، يمكن أن يتم استخدام منشفة ورقية، ووضع الفراخ جافة. وكبديل أكثر أماناً، يجب تجنب غسيل الفراخ تماماً، مع البدء بطهيها على الفور.

عدم تخصيص لوح خاص تقطيع الدواجن

عندما تحضير صدور دجاج نيئة على لوح تقطيع، لابد من عدم استخدام لوح التقطيع نفسه، والسكين نفسه من أجل تحضير السلطة، فيمكن خلال هذا الوقت أن تنتقل البكتيريا، مثل “بكتيريا كامبيلوباكتر”، من الدجاج إلى السلطة مباشرة، والتي تسبب الإجهاض التلقائي للإنسان، ويمكن أن يتم غسل لوح التقطيع بعد تحضير الطعام بواسطة ماء ساخن، ومنظف الأواني، ويمكن أن يتم استخدام الخل الأبيض في عملية غسيل لوح التقطيع.

طهي الدواجن بقطع كبيرة

لابد من تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة في الحجم، حيث أن الأفضل أن يتم طهو الدواجن التي تم تقطيعها لقطع صغيرة، حتى تنضج بشكل كامل، وبشكل أسرع، ويمكن اتباع نفس الأمر في حالة الرغبة في شوي الدواجن خلال حفلات الشواء حتى يتم الحصول على قطع دواجن كبيرة مشوية من الدجاج الواحدة وبشكل أسرع.

عدم تقطيع الدجاج إلى شرائح

من الأمور المفضلة أن يتم تقطيع الدجاج لشرائح رقيقة، حتى تزيد المساحة المعرضة إلى النار بأكبر قدر ممكن، مما يساعد على نضجه الدواجن بشكل أسرع وأفضل.

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