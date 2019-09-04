حقيقة استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصري

4 سبتمبر، 2019
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وزارة الصحة تناشد المواطنين بعدم شراء ألبان الأطفال المدعمة من الصيدليات
البان الأطفال المدعمة
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انتشرت خلال الايام الماضية شائعات تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصري.

وللرد على هذه الشائعات تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لاستيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكل المعايير والمواصفات القياسية العالمية.

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وشدد وزارة الصحة، على أن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، مشيرة إلى وجود عملية رقابة دورية ومستمرة من قبل الجهات المعنية على ألبان الأطفال المستوردة، حيث لا يتم الإفراج عن أي عبوة، إلا بعد أن يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائياً، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحرصًا منها على صحة وسلامة الأطفال، تعمل الوزارة على متابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفةٍ منتظمة.

وناشدت وزارة الصحة، وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

وخصصت رقم للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن وهو (25354150/02).

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