هل يمكن سرقة الرصيد البنكي بدون استخدام “فيزا” صاحبها؟ خبير يجيب!

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ظهور مواقع الشراء عبر الإنترنت وانتشار ماكينات الصرف الآلي، جعل عملاء البنوك يستشعرون الخوف من عدم كفاءة الأنظمة الأمنية الإلكترونية التي يمكن أن تنهار أمام أي اختراق إلكتروني، وجعل مطالب تأمين الأموال في البنوك تنتشر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

ولطمانة العملاء، فإنه لا يمكن سرقة الحساب البنكي عن طريق ماكينات الصرف الآلي إلا من خلال امتلاك السارق لـ”الفيزا”، وفقا لخبراء مصرفيين وخبراء في أمن المعلومات، إضافة إلى أن حدوث السرقة عن طريق مواقع الإنترنت لا يمكن إلا إذا استخدم مالك الحساب رقمه البنكي في تعاملات على موقع إلكتروني غير مؤمن.

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وقال الخبير المصرفي الدكتور محسن خضير، إن ماكينات الصرف الآلي يتم تأمينها بطرق عديدة، منها اختيار المكان وتثيبت كاميرا بكل واحدة منها، لافتا إلى أن سرقة الحساب البنكي لا يمكن أن يتم إلا إذا توفر لدى السارق الفيزا والرقم السري، ومن ذلك فإنه يمكن أن يكون أحد المقربين.

ولا يمكن أن تتم السرقة في غياب الفيزا، وبمجرد أن يشك أحد العملاء في سرقة حسابه عليه التوجه للبنك كي يتم الوصول للجاني من خلال مراجعة العمليات المصرفية والمواد المسجلة على كاميرا ماكينات الصرف الآلي.

وأوضح محمد حسن الخبير التكنولوجي في تصريحات صحفية، أن ماكينات الصرف الآلي في مصر يتم تأمينها فقط باستخدام الكاميرات، مؤكدا أن سرقة الحساب عن طريق الماكينات لا يمكن أن يتم سوى باستخدام الفيزا، لافتا إلى أن ما يلاحظه البعض على نقص حسابه المالي يأتي من احتمالية واحد وهي دخوله على أحد المواقع غير المؤمنة وكتابة رقم حسابه ليبدأ الموقع بعد ذلك تجميع الأرقام وسرقة الحساب.