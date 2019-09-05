قبل بدء الدراسة.. نصائح هامة تساعدك على تنظيم نوم طفلك تعرف عليها

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تواجه كل الأمهات عند بداية كل عام دراسي جديدة مشكلة كبرى، وهي كيفية تنظيم وقت نوم الطفل وتنظيم فترة نوم الطفل مع بدء الدراسة، حيث أن الطفل يكون قد اعتاد خلال فترة الإجازة الصيفية على السهر، والنوم خلال ساعات متأخرة من الليل، ويصعب جعل الطفل ينام خلال وقت مبكر بشكل أسهل، وهنا يمكنها عرض أربعة طرق، مع تقديم بعض من النصائح التي تساعد كل أم في الاعتماد عليها لجعل الطفل يأخذ قسطاً كافياً من النوم أثناء فترة الدراسة، حتى يستطيع الطفل التركيز خلال فترة اليوم الدراسي بشكل أفضل.

نصائح هامة لتنظيم نوم الأطفال خلال فترة الدراسة

هناك أطعمة تساعد على الطفل على النوم مبكراً، ومن تلك الأطعمة، تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم مباشرة حيث يعمل الحليب على استرخاء الجسم بنسبة كبيرة، أو تناول الطفل كوب زبادي خالي الدسم، حيث يساعد تناول الزبادي على النوم بشكل أسرع وتمنع الإصابة بالأرق، وقلة النوم.

يفضل أن يقوم الطفل بتناول وجبة العشاء مبكراً لكي يعتاد الطفل على هذا الأمر، حتى تكون معدته فارغة، وتسهل عليه عملية النوم.

لابد من الابتعاد بشكل تام عن تناول الطفل للمشروبات الغازية، ومشروبات الكافيين، فهي من أحد مسببات قلة النوم.

لابد من الابتعاد عن تناول جبن البارميزان، حيث أنها تحتوي على مادة “الثيامين”، التي تسبب الشعور بالأرق.

لابد من الابتعاد أيضاً عن تناول البيتزا، أو تناول الشوكولاتة الداكنة، والأطعمة التي تحتوي على توابل، أو بهارات كثيرة حيث أنها تعمل على ارتفاع درجة حرارة الجسم.

لابد من تجنب تناول اللحوم في وجبة العشاء حيث أنها تسبب حالة من الحموضة الشديدة التي تمنع النوم، بالإضافة لعدم تناول أطعمة تحتوي على سكريات عالية أيضاً.

لابد من تهيئة الطفل، وتهيئة البيئة المحيطة به للنوم عندما يقبل الطفل على النوم لابد أن تقوم الأم بتهيئة غرفة النوم التي ينام فيها الطفل، بحيث تكون مريحة وهادئة، مثل تخفيف إضاءة الغرفة، وجعل الغرفة مظلمة مع وجود نور خافت لكي يساعد طفلكِ على النوم المريح والهادئ.

لابد من تحضير فراش نظيف، ومريح وتكون قماشته من القطن لكيلا ينزعج طفلكِ، ويشعر بالضيق أثناء نومه.

لابد أن تحرص كل أم أيضاً على جعل درجة حرارة الغرفة مناسبة للنوم لكي يساهم هذا في العمل على تعزيز النوم لدى الطفل بشكل أسرع.

يمكن إخراج كافة الأجهزة الإلكترونية من الغرفة مثل الهاتف المحمول، أو جهاز اللاب توب، أو التلفزيون حيث أن جميع تلك الأجهزة تصدر إشارات سيئة تمنع المخ من التركيز، والنوم بشكل سريع كما تسبب في تعكير المزاج والقلق طوال الليل.

لابد من غلق الشبابيك لكيلا يشعر طفلكِ بالقلق، عندما يسمع صوت المارة بالشوارع.

لابد أن تحرص كل أم على أن يأخذ الطفل حمام دافئ قبل النوم مباشرة حيث أن هذا يساعد جسم الطفل على الاسترخاء والهدوء الشديد مع تنظيف الأسنان.

يحتاج الطفل إلى حوالي 10 أو 11 ساعة من النوم بحيث يمنح الجسم الراحة الكاملة، والنوم الصحي، ولابد من تحديد الساعة التي ينام الطفل، والساعة التي سوف يستيقظ فيها الطفل، وهذا يكون خلال فترة بداية العام الدراسي فقط.البداية فقط. بعدها سوف ينام الطفل ويصحو في الميعاد المحدد حيث أن النشاطات الهرمونية في جسده، هي التي تتحكم في الشعور بالنعاس خلال الوقت المحدد له، وهي التي تتحكم أيضًا في ساعة استيقاظ الطفل.

لابد من توفير الجو الهادئ للطفل، حيث أنه من الأمور شديدة الصعوبة اعتياد الطفل على النوم المبكر قبل بدء العام الدراسي، أو أثناء فترة الدراسة، ولن ينام الطفل بسهولة خصوصاً، لو كان قد اعتاد على السهر خلال فترة الإجازة الصيفية.

من الجيد أن تحرص الأم على قراءة حدوته للطفل قبل النوم، أو يمكن للأم أيضاً النوم مبكراًَ والابتعاد عن السهر.

لابد من تعليم الطفل، أنه لابد على الصغار النوم مبكراً قبل الكبار، لأنه يكون لديهم مهمات أخرى عليهم القيام بها.

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