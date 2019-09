“فيسبوك” يطلق خدمة المواعدة السرية والتعارف للمستخدمين اليوم

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>It’s Facebook official, Dating is here: <a href=”https://t.co/BTUz0ymXmS”>https://t.co/BTUz0ymXmS</a> 💕<br>(art by <a href=”https://twitter.com/butlikemaybe?ref_src=twsrc%5Etfw”>@butlikemaybe</a>) <a href=”https://t.co/zlLkVh0Xyb”>pic.twitter.com/zlLkVh0Xyb</a></p>— Facebook (@facebook) <a href=”https://twitter.com/facebook/status/1169609789275394048?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 5, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies