“فيسبوك” يطلق خدمة المواعدة السرية والتعارف للمستخدمين اليوم

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طرحت شركة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي اليوم، الخميس، خدمة جديد خاصة بالمواعدة تحت عنوان “Dating” وذلك بعد اختبارات استمرت لمدة عام.

وأطلقت “فيسبوك” هذه الخدمة الجديدة اليوم في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تكون مرئية لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي لمن هم فوق الـ18 عاما فقط، وستظهر الخدمة في شكل نافذة جديدة داخل نسخة الهاتف الذكي من “فيسبوك”.

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ويتيح Facebook للمستخدمين الذين يقومون باختيار خدمة Dating إمكانية إنشاء ملف تعريفي خاص بهم للمواعدة، ويكون هذا الملف منفصلًا تمامًا عن حسابهم الشخصي المُسجل على “فيسبوك”، وذلك ليتمكن المستخدم من البحث عن شركائه الرومانسيين من دائرة أصدقاء الأصدقاء أو عن طريق شركاء غرباء تمامًا من داخل شبكة “فيسبوك”.

ويقوم “فيسبوك” للتسهيل على المستخدمين عملية المواعدة، بتقديم عدد من الاقتراحات بشأن الشركاء الرومانسيين المحتملين، وذلك بناء على ما يكتبه المستخدم في الملف التعريفي الخاص به بخدمة Dating.

وصرحت “فيسبوك” اليوم، الخميس، في بيان لها، إن خدمة المواعدة ستكون متاحة أمام المستخدمين في الولايات المتحدة الأميركية بداية من الخميس.

وقالت “فيسبوك” في إحدى تدويناتها، إنها ستمنح الناس القدرة على “بدء علاقات جادة” من خلال أشياء مشتركة، مثل الاهتمامات والأحداث والمجموعات.

ويقول المنشور أن خدمة المواعدة تتطلب إنشاء ملف تعريف خاص بك، ليعطيك إمكانية أن تنظر نظرة أكثر دقة على هوية أي شخص ترغب في مواعدته”.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>It’s Facebook official, Dating is here: <a href=”https://t.co/BTUz0ymXmS”>https://t.co/BTUz0ymXmS</a> 💕<br>(art by <a href=”https://twitter.com/butlikemaybe?ref_src=twsrc%5Etfw”>@butlikemaybe</a>) <a href=”https://t.co/zlLkVh0Xyb”>pic.twitter.com/zlLkVh0Xyb</a></p>— Facebook (@facebook) <a href=”https://twitter.com/facebook/status/1169609789275394048?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 5, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

كما يستطيع مستخدمو تطبيق “إنستجرام” من دمج منشوراتهم مباشرة بملفهم الشخصي في “Dating“، فضلًا عن إمكانية إضافة قصص وتدوينات “فيسبوك” و”إنستجرام” معًا إلى ملف تعريف المواعدة.

ولن يتمكن المستخدم من مشاهدة أصدقائه على “فيسبوك” الذين يستخدمون ميزة المواعدة، إلا عندما يستخدم نفس الأداة الجديدة التي تدعى “Secret Crush” أو “إعجاب سري”، والذي يشترط أن يبدي إعجابه بتسعة منهم، سواء على “فيسبوك” أو من متابعيه على “إنستجرام”.

وأكدت شركة “فيسبوك” في بيانها، على أمان وشمولية ميزة المواعدة التي أطلقتها اليوم، حيث يتمكن المستخدمون الإبلاغ عن المستخدمين الآخرين وحظرهم، ولا يُسمح للمستخدمين بإرسال الصور أو الروابط أو المدفوعات أو مقاطع الفيديو في رسائل المواعدة.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، أصبحت خدمة “Facebook Dating” متوافرة حاليًا في 20 دولة، منها البرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وغيانا ولاوس وماليزيا والمكسيك وباراغواي وبيرو والفلبين وسنغافورة وسورينام وتايلاند وأوروغواي وفيتنام، على أن يتم إتاحتها في أوروبا مطلع العام المقبل 2020.

وعن طريقة استخدام خدمة المواعدة، فيستطيع المستخدم إنشاء ملف تعريفي منفصل تمامًا عن البروفايل الشخصي بع جميع المعلومات الشخصية والبيانات والاهتمامات والصور الخاصة بك.

ويقوم “فيسبوك” عن طريق الخدمة أن يقترح عليك الشركاء التي تشبهك في الاهتمامات أو من خلال الدائرة القريبة منك أو يقومون بنفس الأشياء التي تقوم بها، وإذا أحس المستخدم بانجذابه نحو شخصِ ما يستطيع أن يسجل إعجابه على الملف التعريفي الخاص به ليظهر للمستخدم الآخر أن أحدًا قام بالإعجاب به، فإذا قام برد الإعجاب يصبح هناك إعجاب متبادل، ويستطيع المستخدمان أن يبدأ في الكلام معًا.