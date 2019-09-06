بالخل والمغناطيس.. حيل ونصائح للتأكد من سلامة الذهب وشراءه بأقل الأسعار

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عند إقدامك على شراء الذهب يجب الأخذ في الاعتبار الهدف الذي تريده من الشراء، هل هو للاستثمار أم للهدية والزينة، حيث يعتبر تحديد الهدف من الشراء تحديدًا لنوع الذهب الذي تريد شراءه، فإذا كنت تهدف لادخاره، عند ذلك يفضل شراء الجنيهات الذهب لكونها الأفضل في الاستثمار، لأن بيع الجنيه الذهب لا يعرضك لخسارة ما تسمى بالمصنعية، وهي مقدار الربحية التي يحصل عليها الصايغ مقابل بيع المشغولات الذهبية والتي تختلف من بائع لآخر.

ويستعرض “مصر 365” في التقرير التالي بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعدك في الحصول على الذهب بأسعار مخفضة نسبيًا:

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يفضل الابتعاد عن شراء المشغولات ذات أشكال التي تُكلف مصنعية أعلى لأن ذلك يتسبب في رفع سعر الجرام. يفضل الابتعاد عن شراء الأطقم الكاملة، وإذا كنت تريد شراء الذهب بهدف الادخار يفضل الابتعاد عن شراء عيار أقل من 21 لأن الأعيرة الأخرى سواء 18 أو 14 أو 12 ليس عليها إقبال بحجم عيار 21.

يمكنك استغلال فترة تراجع الطلب على الذهب وعدم الشراء خلال المواسم مثل الأعياد، كما أن شراء السبائك الذهبية يكون له مكاسب كبيرة وتكون عيار 24. بمجرد دخولك عند الصائغ عليك سؤاله عن سعر الذهب فلو أخطأ في السعر المعلن عنه لا تبيع له.

وتستطيع تحديد المصنعية عن طريق حسابها بالمعادلة الرياضية التالية: سعر جرام المصنعية التي يحددها الصائغ × وزن القطعة الذهبية، ومن خلال هذه المعادلة يمكن للمشتري حساب سعر الذهب على النحو التالي: سعر غرام الذهب × المصنعية للقطعة الذهبية كاملةً. الجدير بالذكر أنه يمكن للشخص المشتري التفاوض مع البائع والتقليل من سعر المصنعية والتي تعتبر غير ثابتة وتختلف ما بين بائع وآخر، فضلًا عن مبالغة بعض الصائغين بها ويزيدون مقدارًا كبيرًا على السعر الأصلي لقطعة الذهب. يجب العلم أنه عند بيع الذهب لا يكون هناك مصنعية تضاف على جرام الذهب، فالمصنعية تضاف فقط في حالة الشراء، ويخسرها البائع عند البيع، وعند البيع تبيع بسعر الذهب المعلن عنه.

وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التفريق بين الذهب الحقيق والمزيف، منها طرق ملموسة ومرئية وأخرى عن طريق التجارب وذلك على النحو الآتي:

وزن الذهب:

الذهب له كثافة ووزن معين، لذلك عند فحص القطعة الذهبية وتريد التأكد هل هي من الذهب أم لا يمكنك أن تمسك بقطعة ذهبية تكافئ حجم القطعة التي تريد فحصها، فعند وضع كل واحدة من القطع في يد يمكن ملاحظة أنّ وزنهما متساوٍ أم لا، أما في حالة اختلاف الوزن وكانت القطعة المراد فحصها أخفّ وزنًا فذلك دليل على أنها ليست من الذهب الأصلي، إلا أنه في الوقت الحاليّ باتت هذه الطريقة من الطرق الأقل استعمالًا للتعرف على الذهب الأصلي نظرًا للغشّ والتلاعب في جعل وزن القطعة المراد فحصها مساويًا لوزن قطعة الذهب.

الدمغة الموجودة على الذهب:

دائمًا ما تجد القطع الذهبية مُدمغة بدمغة عليها اسم الصانع لها، وفي بعض الأحيان يكون على الذهب ختم معين، وهذه الدمغة من خلالها يمكنك تمييز الذهب فعليها يكتب عيار الذهب ونوعه، فمن خلال هذه الطريقة يمكنك تمييز الذهب الأصلي عن غيره من المزيف، كما تسهل هذه الدمغة معرفة سعر السلعة، إلا من أبرز عيوب الدمغة أنها لا تدوم في الذهب القديم وخاصة ذو الأربعة والعشرون قيراط، لأن هذا الذهب لين وقد تذهب هذه الدمغة مع الاستعمال المتكرر، مما يصعب تحديد نوعه وجودته.

عض قطعة الذهب:

يعتبر عض القطع الذهبية من الطرق الطريفة لفحص الذهب، ويمكن أن تثير هذه الطريقة استغراب البعض إلا أنها غالبًا ما تجدي نفعها، فمعدن الذهب قابل للطرق والسحب بسبب كونه لينًا كفاية، ولكن من عيوب هذه الطريقة أنّ الذهب من العيار 24 وعيار 22 قد يتضرر وتبقى آثار الأسنان عليه مما يشوه مظهر الذهب، لذلك ينصح بعدم استخدام هذه الطريقة للذهب المصنّع على شكل حلي، فضلًا عن عدم نجاح هذه الطريقة في بعض حالات الغش التجاري، لكون المعدن الآخر مغلّف بطبقة سميكة من الذهب.

معاينة القطع الذهبية بالبصر:

تعتبر هذه الطريقة هي الأنسب لفحص السلاسل والقلادات الذهبية فقط، والفكرة من هذه الطريقة هي تفحّص الروابط ما بين الذهب، فإذا وجد المشتري هذه الروابط مفتوحة ولو بنسبة قليلة يكون دليلًا على عدم نقاء الذهب، فالصائغ يحرص على سمعته في السوق ويتقن صناعة الذهب ويحكم الروابط في الحلي كونه يتعامل مع أحد المعادن النفيسة وباهظة الثمن.

رائحة الذهب:

تعد من أبرز الطرق القديمة التي تستخدم في فحص الذهب هي فرك القطعة الذهبية باليد عندما يكون عليها بعض العرق، ثم تشم رائحة اليد، ففي حال ظهرت رائحة أسيد يكون ذلك دليلًا واضحًا على أنّ الذهب مغشوش، وربما يكون مطليًا بالذهب فقط.

وهناك بعض المواد التي يمكنك استخدامها لفحص الذهب وهي كالآتي:

السيراميك:

ويعد السيراميك من المواد المتوفرة بكل المنازل، حيث يمكنك يفرك الذهب بقطعة من السيراميك ومن ثم يلاحظ نوع الذهب أهو أصلي أم لا، وتشابه هذه الطريقة طريقة عض الذهب، ومن عيوبها أنّها تترك أثرًا واضحًا على الذهب.

الخل:

نظرًا لكثافة الذهب العالية التي تجعله لا يتفاعل مع الأكسجين أو الأحماض المختلفة، فيمكنك وضع القليل من الحامض أو الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.

المغناطيس:

يعد استخدام المغناطيس من أسهل وأبسط الطرق لفحص الذهب، فمعدن الذهب لا يتأثر ولا ينجذب للمغناطيس، لذلك يمكن للمشتري تقريب قطعة مغناطيسية للذهب، وفي حال تأثرت وانجذبت للمغناطيس فهذا يعني أنّ الذهب مقلّد.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجل عيار 18 نحو 600 جنيهًا.

سجل عيار 21 نحو 700 جنيهًا.

سجل عيار 24 نحو 800 جنيه.

بلغ الجنيه الذهب 5600 جنيهًا.