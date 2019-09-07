وصفات طبيعية فعالة لتطويل الشعر القصير

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تريد العديد من النساء الحصول على شعر صحي طويل، وتبحث العديد من النساء على وصفات طبيعية من أجل الحصول على شعر طويل، فهناك العديد من النساء اللائي يقدمن على قرار تقصير شعرهن تفاجئوا بعد هذا بوقف نمو الشعر أيضاً مما يشعرهم بأنهم في مشكلة كبرى، ويشعرن أن شعرهن لن ينمو مطلقلً بعد هذا، يقدم موقع مصر 365 وصفات طبيعية فعالة للحصول على شعر طويل وصحي.

تحب العديد من الفتيات أن تحصلن على شعر طويل وسميك وقوي، ومن هنا تأتي أهمية الوصفات الطبيعية الفعالية للمساعدة في الحصول على شعر طويل وقوي وصحي دون الحاجة إلى الحصول على العلاج الكيماوي الذي يضر الشعر ويؤثر على الشعر بشكل سلبي إلى جانب ارتفاع أسعار تلك المواد الكيميائية.

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تحتاج الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر إلى وقت، وإلى الصبر والاستمرار من أجل الحصول على النتيجة المرجوة، ولكنها في الغالب طبيعة وصحية وآمنة على الصحة وعلى الشعر وعلى صحة الشخص المتبع لها في النهاية حيث أنها من مكونات طبيعية لها تأثير صحي إيجابي على الصحة وعلى البشرة دون أي تأثير سلبي.

الوصفة الأولى لتطويل الشعر

مكونات الوصفة

الوصفة الأولى من وصفات لتطويل الشعر تتكون من:

عدد 1 بيضة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من الخل.

فوائد تلك الوصفة

من فوائد البيض وزيت الخروع والخل في تلك الوصفة الطبيعية هو العمل على زيادة لمعان الشعر، وإعطائه نعومة أكثر وتغذية الشعر ليكون صحي أكثر.

طريقة تحضير الوصفة

في وعاء يتم خلط كافة مكونات الوصفة الطبيعية من أجل الحصول على خليط ممزوج بشكل جيد، ثم يتم استخدام تلك الوصفة عن طريق تدليك فروة الشعر بالخليط بشكل جيد، ويتم تغطية كافة فروة الرأس بهذا الخليط. نترك الخليط لمدة زمنية تصل إلى 30 دقيقة على الشعر ثم يتم غسل الشعر بماء بارد.

الوصفة الثانية لتطويل الشعر

المكونات

ثمرة كبيرة من البصل.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

فوائد الوصفة

من فوائد البصل والعسل للشعر أنها يفيدان في العمل على زيادة نمو الشعر، حيث أنهما يعملان على بتحفيز بصيلات الشعر على النمو بشكل صحي وطبيعي، بينما يعمل العسل على ترطيب الشعر.

طريقة تحضير الوصفة

يتم تقطيع البصلة، ويتم عصر البصلة للحصول على عصيرها، ويحفظ عصير البصل بعلبة محكمة الإغلاق. طريقة الاستخدام تلك الوصفة، يتم وضع عصير البصل على فروة الرأس، ثم تدلك فروة الرأس بها مع العسل، ويترك لمدة زمنية تصل إلى 30 دقيقة، ثم يتم غسل الشعر. ويتم تكرار تلك الوصفة بشكل يومي لمدة شهر كامل من أجل الحصول على النتائج المرجوة من الوصفة الطبيعية.

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