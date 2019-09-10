كيفية إلغاء الرسائل والخدمات التي تسهلك الرصيد لعملاء “موبايلي”

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كثيرًا ما يواجه البعض مخاوف استعمال الجوال المجمول، حيث يجد البعض أحيانًا نقص في رصيده على نحو دائم من شريحته أو ارتفاع فاتوره هاتفه, لذا يستعرض “مصر 365” الحل لهذه المشكلة على النحو التالي:

طريقة إلغاء الرسائل التي تستهلك الرصيد

إذا كان العميل يواجه أزمة الرسائل التي تستهلك الرصيد، يمكن إرسال رسالة فارغة لهذا الرقم 800828، وتعتبر هذه الرسالة مجانية وبعد ذلك سيأتيك رسالتين، الرسالة الأولى: عميلنا العزيز لقد جرى استلام طلبك حول خدمات المحتوى وأبواب ويتم حاليًا إجراء طلبك، وعقبها سيأتيك الرسالة الثانية وهي عبارة عن خطاب بالقناة التي أنت مشترك بها وكيفية إلغائها.

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طريقة الإلغاء:

إرسال رسالة نصية لهذا الرقم 800828 وهي عبارة عن رسالة نصية تتضمن حرف غ وبدون مساحة مباشرة، بالإضافة إلى الرمز الخاص بالإلغاء والذي قد أتى في الرسالة الماضية لهذه الرسالة.

فعلى سبيل المثال إذا كنت تقوم بإبطال خدمة أبواب فستكون الرسالة أيضا غ550562، أما بالنسبة لموبايلي فإن عملية الإبطال بنحو شامل تكون عبارة عن إرسال رسالة نصية فيها حرف غ بعد ذلك مساحة وحرف ج وإرسالها إلى 6319.

شركات موبايلي

مؤسسة موبايلي أو مؤسسة اتحاد اتصالات هي مؤسسة أصلها سعودي جرى إنشاءها في سنة 2004، وتمتلك فرقة اتصالات الإمارات أكبر نسبة من أسهمها وهي 27.99%، ويأتي بعدها المراكز العامة للتأمينات الاجتماعية وتشكل بـ 11.85%، أما بالنسبة للنسبة المتبقية من أسهم الشركة فهي ملك لعدد من المراكز الاستثمارية وللأفراد.

وكانت مؤسسة موبايلي قد حصلت في نفس عام إنشاءها على الترخيص الثاني إلى تقديم الخدمات الخاصة بالاتصالات المتنقلة اللاسلكية في المملكة العربية السعودية، لتقوم بإغلاق الاحتكار بذلك في القطاع الخاص بالاتصالات اللاسلكية وتقوم بمباشرة خدماتها في كافة أجزاء المملكة العربية السعودية، وبعد أن اختتمت الرحلة التجهيزية والتي استمرت لفترة ستة أشهر قامت موبايلي بإطلاق عملياتها التجارية في مايو عام 2005 لتسجيل ما يرفع عن مليون مشترك خلال أول تسعين يوم من انطلاق عملياتها.

وقامت الرابطة العالمية لمشغلي الاتصالات المتنقلة في عام 2006 بمنح مؤسسة موبايلي مكافأة مشغل الاتصالات الأسرع نموًا وتطورًا في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، وقامت مؤسسة موبايلي في نفس العام بإطلاق خدمات شبكات الجيل 3.5، وقامت بإطلاق خدمات شبكات الجيل الرابع في سنة 2011م.

تطورات مؤسسة موبايلي

شهدت الفترة الخاصة بنمو وتطور مؤسسة موبايلي فرقة محطات جلية تمثلت في عدد من الاتفاقيات الخاصة باستحواذ حنكة مهمة قامت الشركة بتنفيذها، حيث قامت الشركة في عام 2008م بالاستحواذ على مؤسسة معلومات الأولى، وهي مؤسسة تم ترخيصها لتوفير خدمة المعلومات, وخلال وقت آخر من نفس العام قامت بشراء حصة الأغلبية المطلقة في مؤسسة زاجل والتي تعتبر المزود السعودي الرائج للخدمات الخاصة بالإنترنت، وتملك مؤسسة موبايلي كذلك نسبة 66% من الأسهم الخاصة بمشروع الشبكة السعودية الوطنية للألياف البصرية والتي تعتبر واحدة من أضخم وأكبر شبكات الألياف البصرية في العالم بأكمله، وعن طريق هذه الشبكة تقوم مؤسسة موبايلي بتوفير للعملاء بقصد اتصالات متكاملة متضمنة خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت بنحو أسرع.

كما تقوم مؤسسة موبايلي بتزويد خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية وهي قطاع الأشخاص وقطاع الأعمال وقطاع المشغلين، كما تقتني شبكة من أكبر الشبكات اللاسلكية من الجانب الخاص بالتغطية على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة بنحو عام، بالإضافة إلى أنها تقتني أكبر شبكات ونظام من أضخم أنظمة مؤسسات المعلومات حول العالم.

تتألف شبكة مؤسسة موبايلي من البنية التحتية الخاصة بها إلى طرف معلومات الأولى والشبكة السعودية الوطنية للألياف البصرية، وهي أحدث شبكة ألياف بصرية متواجدة في المملكة حيث تمتد إلى كل المدن الموجودة في المملكة وتقوم بتغطية أزيد من 33.000 كيلو متر من الطرق، وجرى توسعة الشبكات حيث تتصل مع الدول المجاورة والتي منها اليمن والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن والكويت.

أسهم مؤسسة موبايلي

تم تناقل أسهم مؤسسة موبايلي في المركز التجاري المالية السعودية منذ سنة 2004م فيصل رأس المال الخاص بها إلى 7.700 مليون ريال سعودي مفرقة على عدد 770 مليون سهم، وذلك بمبلغ اسمية 10.00 ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالمجمل، وبناء لتاريخ 31 سبتمبر عام 2018م فإن مجمل حقوق المساهمين يرد قيمته إلى 13.8 مليار ريال سعودي.

منظومة معلومات مؤسسة موبايلي

تقتني مؤسسة موبايلي على أكبر منظومة مؤسسات معلومات على مستوى المنطقة يبلغ عددها 58 مركز موزعين في كافة أجزاء المملكة السعودية، كما تعتبر موبايلي أول مشغل في المملكة كلها يوفر خدمة الشبكة العنكبوتية في البلاك بيري وذلك في مايو 2007، سبقت مؤسسة موبايلي الشركات التحدي لها حيث قامت بتوفير خدمة لرسائل المتنوعة الوسائط للعملاء الخاصة بها وذلك في مايو 2005، تتيح مؤسسة موبايلي باقة انترنت لا حدود لها وذلك خلال التجوال الدولي.

تشمل موبايلي على أكبر قاعدة فعالة لنظام التبادل السريع لحزم المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من مليون مشترك في ختام الربع الرابع من سنة 2009م، ويصل استهلاك المشترك الواحد أزيد من 1 جيجابايت من المعلومات بنحو شهري، وصارت مؤسسة موبايلي واحدة من 60 مؤسسة دولية تقوم بتوفير خدمة HSPA متكاملة.