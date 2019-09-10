فيديو.. تمساح يحمل بقرة ويعبر بها النهر بأستراليا

فيديو.. لتمساح يحمل بقرة ويعبر بها النهر بأستراليا
فيديو.. لتمساح يحمل بقرة ويعبر بها النهر بأستراليا
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رصدت كاميرا هيلكوبتر فيديو لتمساح يعبر النهر، وهو يحمل بقرة بفمه، وبالتحديد في المقاطعة الشمالية بالدولة الاسترالية.

وقد أعلنت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن “استنس”، وهو ملتقط الفيديو، الذى كان فى طريقه من أجل وضع مضخة فى المياه بمحطة مانبولو خلال هذا الوقت، وأشار مصور الفيديو أن التمساح لم يقوم باصطياد تلك البقرة، ولكنها كانت تطفو فوق مياه النهر منذ أيام سابقة.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن هذا النوع من الأبقار التي كان يحملها التمساح بفمه يزن وزن الإناث البالغة فيها ما يقرب من 600 كيلوجرام، ويصل وزن الذكور فيها إلى ما يقرب من 1100 كيلوجرام.

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