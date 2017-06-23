احدث رسائل تهنئة بعيد الفطر مسجات منوعة 2017/1437

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احدث رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 2017/1437، الأن أجمل الرسائل الدينية وأجمل الأدعية من القلب يمكنك إرسالها للأصدقاء والأقارب، تشكيلة رائعة من رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك لا تفوتكم، نقدمها لكم من خلال موقعنا مصر 365، ولكل عشاق المسجات والأدعية الدينية، نقدم لكم بمناسبة إقتراب عيد الفطر المبارك وقرب إنتهاء شهر رمضان الكريم، يمكنكم زيارة موقعنا يومياً للحصول على المزيد من أجمل رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك .. كل عام وأنتم بخير أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين .

رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 2017/1437

العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودك والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربك .. كل عام وإنت بخير.

قبل كل الناس أسارع قلبي والإحساس وأرسلك مسج حساس يقولك كل عام وإنت أغلى الناس.

باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود ، التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد .

أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم ،ودعت بك عيد مضى و أقبلت بك عيد جديد يالله عسى عيدك سعيد.

بالزهر وأنسام الصباح الأيام تتوالى، وعيد يعقب عيد، لكن الود يبقى في القلب يمنحه الحياة والبهجة. لكم عميق المحبة وخالص الأمنيات بقضاء عيد بهيج. كل عام وأنتم بخير.

كل رجب وأنت ذهب، وكل شعبان وأنت فرحان، وكل رمضان وانت اقرب للرحمن، وكل عيد وأنت بصحة حديد وعمر مديد.

لنا أحباب لايسكنون بقربنا، ولكن يسكنون بقلوبنا، يظل شذى ذكراهم يعطر قلوبنا، كلما نضبت ينابيع المودة في حياتنا، أغلا الأشواق نبعثها لكم، تحياتي معطره باطيب العود.. كل عام وأنتم بخير .

اللهم سخر له القلوب، واحفظه من كل سوء ، واسعده ما تعاقب الشروق والغروب .. كل عام وانت بخير .

اسأل من اعد العيد .. وطوى الشهر الفقيد .. يمدكم بعمر مديد.. ويجعل حياتكم عيد سعيــد .

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد .. أنا عيدي والله .. لما أشوفك إنت سعيد.

اوعى تحلم اني اقولك عيد سعيد ..لكن هقولك شي واحد ..انت سعادة كل عيد.

أمانينا تسبق تهانينا .. وفرحتنا تسبق ليالينا .. مبارك عيد الفطر عليك وعلينا.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.

صحيح العيد ثلاثة أيام بس بوجودك صارت أيامي كلها أعياد .

ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد.

احلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات.

جعلك ربي حبيب الكل .. والعيد بالفرحة يطل .. و تهنئة عيد الفطر خاصة لك قبل الكل.

صباح خاص للغالين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين .. كل عام وأنتم بخير أعاده الله عليكم بالخير والبركة.