أجمل الرسائل القصيرة لعيد الفطر لكل الأهل والأصدقاء.. ننشر رسائل عيد الفطر 2017

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رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 2017، نستعرض معكم أجمل مسجات منوعة للهاتف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لتهنئة الأقارب والأصدقاء، وسوف نستعرض معكم عدد من الرسائل القصيرة والأدعية الدينية التى يمكنك إرسالها من خلال الهاتف المحمول أو من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، حيث نقدم لكم رسائل مميزة جداً وبجميع الهجات العربية المصرية والخليجية والشامية، بالإضافة إلى الأدعية الدينية المميزة، التي احضرناها لكم زوار موقعنا “مصر 365 “،ونتمنى أن تنال إعجابكم .

اجمل الادعية الدينية ورسائل عيد الفطر 2017

يا عطر الورد ياهمس القصيد يابسمة العيد الجديد الله يجعل عيدكم دايماً سعيد.

العيد علينا مبارك وكل أيامك تبارك والنبي جاري وجارك.

الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد ويعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد ،احلى ما فى العيد العيديه

والأحلى انها تكون منك هديه .. عيدك مبارك.

والأحلى انها تكون منك هديه .. عيدك مبارك. مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وانت ماتدري عيد مبارك من بدري.

يا رسالة سايري ركب السحايب واسبقيه واوصلي جوال منهو عني غايب وافتحيه سطري له من رسايل العيد وشوقيه وباركي له قبل كل الناس بعيد الفطر وفرحيه .

الفرحة تكمل بوجودك وعيديتي من جيوبك عارف وقت مااشوفك هقولك كل سنة وانا حبيبك بهديك الدهب ، انت أغلى، بهديك الورد أنت أحلى، بهديك عمرى وياريت يكفى .

تهني الناس بالأعياد فينا وأنت لنا برغم العيد عيد .

كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولاهلك نافع.

فديت الي تذكرني ودايم أنا على باله فديت اللي عايدني وربي يحقق أماله.

عيدك مبارك يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وإنت بعيد عن أحبابك.

ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد، ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن

كل عام وأنتم إلى الله أقرب و على الطاعة أدوم وعن النار أبعد.

صباح خاص للغالين معطر بالفل والياسمين ابعته بس للحلوين واقولهم كل سنة وهما طيبين.

عذاب الأخرة، ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.

رحت اشترى لك هدية العيد رجعت زعلان ! مالقتش حاجة تناسب قدرك.

من عرف انسان مثلك ينكتب حظه سعيد تشرق ايامه وتصبح كل لحظه فيها عيد.

ارق تحية و أحلى كلام واجمل تهاني بالعيد واطيب اماني وازكى سلام.

العيد عطره فاح عسى أيامك أفراح وكل همومك تنزاح .. كل عام وإنت بخير.

رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

تقبل الله طاعتك.. واتم بالعيد فرحتك..واقر عينيك بنصر امتك.

لك ترق احلا الكلمات وتتهادي اصدق الدعوات ولك يهتف الفؤاد.. كل عام وانت بخير.

أعذب تهنئه لأعذب أحساس ياللي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس.

ودعت بك عيد مضى و أقبلت بك عيد جديد يالله عسى عيدك سعيد.

بالدنيا ناس ذكرهم يرفع الراس من قلبنا نغليهم وبقرب عيد الفطر نهنيهم .

رضي الله عنك وأرضاك وهداك وأغناك وعافاك وشفاك ووفقك لخير الدعاء وأجاب لك الرجاء وأحبك بلا ابتلاء

وجعلك ساعياً للخير مؤثراً في الغيْر وكل عام وانت بخيْر.