سعر الدولار اليوم في البنوك.. محدث لحظياً

سعر الدولار اليوم، ننشر أسعار الدولار اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر، محدث لحظيا من البنوك مباشرة إليك، حيث وصل سعر الدولار اليوم ، إلى أسعار عالية بعد قرار المركزي بتعويم الجنية المصري، قد اثر القرار على الجنيه بنحو 120% انخفاض من قيمته السوقية في معظم البنوك في اغلب محافظات مصر.
سعر الدولار اليوم، ننشر لحضراتكم تحديثات فورية وفق أي تغير كان لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نقدم أيضا موجز يضم أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك، للوصول من جوجل ابحث عن “سعر الدولار 365” أو “سعر الدولار مصر 365” لتجد دائماً جداول محدثة لحظة بلحظة.
سنتابع مع حضراتكم تحديثات، أسعار الدولار اليوم، سعر الدولار اليوم ، باستمرار حيث ننقل لحضراتكم “سعر الدولار” بكافة البنوك من خلال قائمة محدثة تلقائياً لسعر الدولار بكافة البنوك العاملة في مصر ، سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء، سعر الدولار في الصرافات.
سعر الدولار اليوم في البنوك
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|18.0800
|18.2000
|مصرف ابو ظبي
|18.0800
|18.1700
|البنك المصري الخليجي
|18.0500
|18.1500
|البنك الأهلي
|17.9500
|18.0500
|بنك البركة
|18.0500
|18.1500
|بنك القاهرة
|18.0000
|18.1000
|بنك الاسكندرية
|18.0500
|18.1500
|البنك العربي الافريقي
|18.0000
|18.1000
|البنك المركزي
|18.0441
|18.1435
|بنك مصر
|17.9500
|18.0500
|بنك بلوم مصر
|18.0500
|18.1500
|كريدي أجريكول
|18.0700
|18.1700
|بنك التعمير والإسكان
|18.0500
|18.1500
|بنك بيريوس
|18.0500
|18.1500
|بنك قناة السويس
|18.0500
|18.1500
|المصرف المتحد
|18.0500
|18.1500
|البنك التجاري الدولي
|18.0500
|18.1500
|المصري لتنمية الورادات
|18.0500
|18.1500
|البنك الأهلي المتحد
|18.0700
|18.1700
|بنك المشرق
|18.0800
|18.1800
|البنك الأهلي اليوناني
|18.0500
|18.1500
|بنك HSBC
|18.1000
|18.2200
|بنك سايب
|18.0700
|18.1700
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سعر الدولار اليوم
جدير بالذكر أن سعر الدولار الامريكي شهد أولي ارتفاعاته بعد تطبيق قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، في مقابل الدولار و باقي العملات الأجنبية، ليصبح تحديد سعر صرف الجنيه المصري إلى التعاملات اليومية في السوق المصرفي والبورصات العالمية وذلك علي حسب العرض والطلب، وهو القرار المعروف إعلاميا بتعويم الجنيه، وفي سياق متصل فقد كشف وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي أن هناك اتجاه بتثبيت سعر صرف الدولار الامريكي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وكان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه المصري مقابل سعر الدولار الأمريكي والعملات الأخرى ، لتقليل عجز الموازنة والقضاء على الأسواق الموازية في مصر.
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