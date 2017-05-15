سعر الدولار اليوم في البنوك.. محدث لحظياً

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سعر الدولار اليوم، ننشر أسعار الدولار اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر، محدث لحظيا من البنوك مباشرة إليك، حيث وصل سعر الدولار اليوم ، إلى أسعار عالية بعد قرار المركزي بتعويم الجنية المصري، قد اثر القرار على الجنيه بنحو 120% انخفاض من قيمته السوقية في معظم البنوك في اغلب محافظات مصر.

سعر الدولار اليوم، ننشر لحضراتكم تحديثات فورية وفق أي تغير كان لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نقدم أيضا موجز يضم أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك، للوصول من جوجل ابحث عن “سعر الدولار 365” أو “سعر الدولار مصر 365” لتجد دائماً جداول محدثة لحظة بلحظة.

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سنتابع مع حضراتكم تحديثات، أسعار الدولار اليوم، سعر الدولار اليوم ، باستمرار حيث ننقل لحضراتكم “سعر الدولار” بكافة البنوك من خلال قائمة محدثة تلقائياً لسعر الدولار بكافة البنوك العاملة في مصر ، سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء، سعر الدولار في الصرافات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 18.0800 18.2000 مصرف ابو ظبي 18.0800 18.1700 البنك المصري الخليجي 18.0500 18.1500 البنك الأهلي 17.9500 18.0500 بنك البركة 18.0500 18.1500 بنك القاهرة 18.0000 18.1000 بنك الاسكندرية 18.0500 18.1500 البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000 البنك المركزي 18.0441 18.1435 بنك مصر 17.9500 18.0500 بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500 كريدي أجريكول 18.0700 18.1700 بنك التعمير والإسكان 18.0500 18.1500 بنك بيريوس 18.0500 18.1500 بنك قناة السويس 18.0500 18.1500 المصرف المتحد 18.0500 18.1500 البنك التجاري الدولي 18.0500 18.1500 المصري لتنمية الورادات 18.0500 18.1500 البنك الأهلي المتحد 18.0700 18.1700 بنك المشرق 18.0800 18.1800 البنك الأهلي اليوناني 18.0500 18.1500 بنك HSBC 18.1000 18.2200 بنك سايب 18.0700 18.1700

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سعر الدولار اليوم

جدير بالذكر أن سعر الدولار الامريكي شهد أولي ارتفاعاته بعد تطبيق قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، في مقابل الدولار و باقي العملات الأجنبية، ليصبح تحديد سعر صرف الجنيه المصري إلى التعاملات اليومية في السوق المصرفي والبورصات العالمية وذلك علي حسب العرض والطلب، وهو القرار المعروف إعلاميا بتعويم الجنيه، وفي سياق متصل فقد كشف وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي أن هناك اتجاه بتثبيت سعر صرف الدولار الامريكي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.

وكان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه المصري مقابل سعر الدولار الأمريكي والعملات الأخرى ، لتقليل عجز الموازنة والقضاء على الأسواق الموازية في مصر.