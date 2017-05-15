سعر الدولار اليوم في البنوك.. محدث لحظياً

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سعر الدولار اليوم في البنوك.. محدث لحظياً
خبراء الاقتصاد يحددون موعد انهيار سعر الدولار بالأسواق المصرية

سعر الدولار اليوم، ننشر أسعار الدولار اليوم بكافة البنوك العاملة في مصر، محدث لحظيا من البنوك مباشرة إليك، حيث وصل سعر الدولار اليوم ، إلى أسعار عالية بعد قرار المركزي بتعويم الجنية المصري، قد اثر القرار على الجنيه بنحو 120% انخفاض من قيمته السوقية في معظم البنوك في اغلب محافظات مصر.

سعر الدولار اليوم، ننشر لحضراتكم تحديثات فورية وفق أي تغير كان لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نقدم أيضا موجز يضم أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك، للوصول من جوجل ابحث عن “سعر الدولار 365” أو “سعر الدولار مصر 365” لتجد دائماً جداول محدثة لحظة بلحظة.

سنتابع مع حضراتكم تحديثات، أسعار الدولار اليوم، سعر الدولار اليوم ، باستمرار حيث ننقل لحضراتكم “سعر الدولار” بكافة البنوك من خلال قائمة محدثة تلقائياً لسعر الدولار بكافة البنوك العاملة في مصر ، سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء، سعر الدولار في الصرافات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية18.080018.2000
مصرف ابو ظبي18.080018.1700
البنك المصري الخليجي18.050018.1500
البنك الأهلي17.950018.0500
بنك البركة18.050018.1500
بنك القاهرة18.000018.1000
بنك الاسكندرية18.050018.1500
البنك العربي الافريقي18.000018.1000
البنك المركزي18.044118.1435
بنك مصر17.950018.0500
بنك بلوم مصر18.050018.1500
كريدي أجريكول18.070018.1700
بنك التعمير والإسكان18.050018.1500
بنك بيريوس18.050018.1500
بنك قناة السويس18.050018.1500
المصرف المتحد18.050018.1500
البنك التجاري الدولي18.050018.1500
المصري لتنمية الورادات18.050018.1500
البنك الأهلي المتحد18.070018.1700
بنك المشرق18.080018.1800
البنك الأهلي اليوناني18.050018.1500
بنك HSBC18.100018.2200
بنك سايب18.070018.1700

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سعر الدولار اليوم

جدير بالذكر أن سعر الدولار الامريكي شهد أولي ارتفاعاته بعد تطبيق قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، في مقابل الدولار و باقي العملات الأجنبية، ليصبح تحديد سعر صرف الجنيه المصري إلى التعاملات اليومية في السوق المصرفي والبورصات العالمية وذلك علي حسب العرض والطلب، وهو القرار المعروف إعلاميا بتعويم الجنيه، وفي سياق متصل فقد كشف وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي أن هناك اتجاه بتثبيت سعر صرف الدولار الامريكي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.

وكان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه المصري مقابل سعر الدولار الأمريكي والعملات الأخرى ، لتقليل عجز الموازنة والقضاء على الأسواق الموازية في مصر.